YouTube наложил ограничения на канал «Вести Крым»

Симферополь, 18 марта. Администрация видеохостинга YouTube заблокировала возможность проведения прямых трансляций и публикаций видео на канале «Вести Крым».

Ограничение YouTube будет действовать на протяжении недели. При этом предупреждение, вынесенное каналу «Вести Крым» 17 марта 2021 года, будет в силе до 15 июня этого года. Причиной блокировки возможности проведения прямых трансляций названа публикация на сайте ресурса от 21 апреля 2019 года.

Жители полуострова приняли решение о воссоединении с Российской Федерацией в марте 2014 года. Тогда в Крыму и городе-герое Севастополе был проведен законный референдум, в результате которого регионы стали субъектами РФ.