Названо количество введенных в оборот доз вакцины «ЭпиВакКорона» в РФ

Москва, 18 марта. Производители российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» ввели в гражданский оборот более 186 тыс. доз препарата.

Производители вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» наращивают мощности производства. Такую информацию предоставили на сайте стопкоронавирус.рф.

«По состоянию на 17 марта 2021 года в гражданский оборот введено 5 серий вакцины «ЭпиВакКорона», произведенной на промышленной площадке АО «Вектор-БиАльгам», общим количеством 186 150 доз», — сказано в сообщении.

Данную вакцину вводят внутримышечно с интервалом в 2–3 недели. На данный момент все добровольцы прошли обследование после прививки. У них нет никаких сильных нежелательных реакций.