Путин может посетить концерт в честь воссоединения России и Крыма

Москва, 18 марта. Глава российского государства Владимир Путин может посетить концерт, посвященный воссоединению РФ и Крыма.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Речь идет о концерте в олимпийском комплексе «Лужники», расположенном в российской столице.

Крым воссоединился с Россией после референдума в 2014 году. На тот момент более 90% жителей проголосовали за вхождение республики в состав РФ. За семь лет в Крыму активизировалось строительство. Например, в прошлом году там возвели 69 объектов.