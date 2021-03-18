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Делегация властей Афганистана прибыла на переговоры в Москву

Делегация властей Афганистана прибыла на переговоры в Москву

Москва, 18 марта. Делегация афганских властей прибыла на переговоры в Москву. Об этом сообщают СМИ.

Возглавляет правительственную делегацию глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла. Стороны обсудят вопросы мирного урегулирования в Афганистане. По итогам переговоров планируется принятие совместного заявления.

Ранее сообщалось, что Катар присоединится к конференции по Афганистану в Москве. На мероприятие прибудет спецпредставитель катарского МИД Мутлак аль-Кахтани.

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