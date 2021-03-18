Мясников «разрешил» гипертоникам и сердечникам пить содержащие кофеин напитки

Москва, 18 марта. Тему пользы употребления чая и кофе на постоянной основе поднял российский врач и телеведущий Александр Мясников.

Напитки, несмотря на популярное мнение, не наносят организму человека такого вреда, как фруктовые соки или газировка. Содержащие кофеин продукты могут пить все, даже гипертоники и сердечники. Мясников сообщил об этом в статье, опубликованной на его официальном сайте.

После определенной «адаптации» кофе не будет вызывать у человека повышения давления. К тому же регулярное его употребление снижает риск возникновения инфарктов. Чай же содержит большое количество полифенолов, которые помогают в профилактике онкологических заболеваний. В то же время газированные напитки, а также соки, имеют в составах много сахара, что вредно для организма.

Одним из симптомов инфаркта может быть боль в области живота. Симптом может указывать на приступ с задних и нижних стенках сердца. Доктор Александр Мясников рассказал об этом в эфире программы «О самом главном».