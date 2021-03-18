Колумбия проводит военные учения в спорных с Никарагуа территориях

Колумбия стягивает силы ВВС и ВМФ в карибскую провинцию Сан-Адрес-и-Провиденсиа в непосредственной близости от Никарагуа. Администрация Ивана Дуке решила прибегнуть к политике «бряцания оружием» после того, как правительство Даниэля Ортеги напомнило колумбийским властям о своих правах на близлежащую акваторию.

Военные учения

14 марта ВМС и ВВС Колумбии начали масштабные учения «Суверенитет 2021» на архипелаге Сан-Андрес близ Никарагуа. На остров были переброшены три истребителя Kfir C10, транспортный самолет Airbus C295 и самолет-заправщик Boeing KC-767-200. В настоящее время авиагруппа несет боевое дежурство над островами Сан-Андрес, Провиденсиа и Санта-Каталина.

От Военно-морских сил в маневрах рядом с островами принимают участие ракетные фрегаты Antioquia FS-1500 (FM-53) и Almirante Padilla (FM-51), корвет Almirante Tono (CM-55), патрульный самолет Airbus CN235 Persuader и два вертолета Bell 412.

В руководстве Вооруженных сил Колумбии заявили, что проводимые на спорной территории Карибского моря учения призваны «защитить суверенитет страны».

«Проводимые в Сан-Андресе совместные учения обеспечивают защиту суверенитета и безопасности нашего островного региона», - отметили в ВВС.

Карибский биосферный заповедник Никарагуа

Военные маневры в архипелаге не были плановыми учениями. Они стали ответом правительства Ивана Дуке на решение властей Никарагуа создать на части акватории департамента Карибский национальный заповедник площадью более 44 тысяч км2, основываясь на постановлении Гаагского международного суда от 2012 года. Соответствующий закон был принят Национальной ассамблеей Никарагуа.

El nuevo lío entre Colombia y Nicaragua: la reserva de biósfera que creó Daniel Ortega. https://t.co/Lj78NyntKe pic.twitter.com/gcZmm7qq9S — elespectador (@elespectador) February 17, 2021

В Министерстве окружающей среды и природных ресурсов Никарагуа заявили, что закон направлен на «защиту природного наследия нации и обеспечение народа здоровой окружающей средой для борьбы с последствиями изменения климата».

В ответ Богота обрушилась на Манагуа с критикой. В ноте протеста МИД Колумбии обратился к теме прав человека в Никарагуа.

«Декларация представляет собой еще одну попытку Никарагуа собрать факты в Международном суде с целью продемонстрировать соблюдение и уважение норм в области прав человека и окружающей среды, несмотря на то, что международному сообществу уже хорошо известно, что никарагуанские власти систематически нарушают эти нормы», — говорится в заявлении.

Colombia protesta ante gobierno de Ortega por delimitación de reserva natural. La cancillería de Colombia presentó el martes una «enérgica protesta» ante Nicaragua en rechazo a una ley que autoriza la creación de una reserva natural con «p... https://t.co/4L7whtLw8j — @reporteni (@reporteni) February 17, 2021

В дипломатическом ведомстве Колумбии считают, что Никарагуа не имеет права на создание заповедника, поскольку такой статус территории не был предоставлен ЮНЕСКО. Министерство также отметило, что в архипелаге с 2000 года существует колумбийский заповедник Seaflower, а правительство Даниэля Ортеги якобы прикрывается экологической повесткой для получения новых территорий.

«Карибский национальный заповедник», согласно планам правительства Даниэля Ортеги, будет занимать 24% площади заповедника Seaflower.

Долгий спор

Как и большинство территориальных противоречий в Латинской Америке, спор о принадлежности архипелага ведется еще с XIX века. Географически остров Сан-Андрес находится в 750 км от побережья Колумбии и всего в 210 км от побережья Никарагуа. С конца XVII века эти острова входили в состав Испанской колониальной империи, а в 1803 году острова были включены в вице-королевство Новая Гранада.

После распада испанской империи в Латинской Америке жители Сан-Андреса, Провиденсии и Сан-Катарины в 1822 году добровольно присоединились к республике Великая Колумбия (предшественницы современной Колумбии, Венесуэлы и Эквадора). Свои претензии на архипелаг сначала предъявили Соединенные провинции Центральной Америки, а после их распада в 1838 году — Никарагуа.

В 1928 году страны подписали соглашение Эсгерра-Барсенас, по которому контроль над островами закреплялся за Колумбией. Нынешние власти в Боготе настаивают, что соглашение не потеряло силу, в то время как правительство Никарагуа считает его нелегитимным, поскольку во время подписания договора страны находилась в оккупации США.

Пришедшее к власти в 1979 году в Никарагуа правительство сандинистов возобновило территориальные претензии на архипелаг и морскую акваторию. В 2000 году Колумбия основала в департаменте биологический заповедник Seaflower, статус которого был подтвержден ЮНЕСКО.

Однако в 2001 году власти Никарагуа подали иск в Международный суд ООН на территорию площадью в 50 тысяч км2 включая острова Сан-Андрес, Провиденсиа и Санта-Каталина. В ответ Колумбия существенно нарастила военное присутствие на островах.

По итогам шестилетнего разбирательства Международный суд постановил, что острова являются колумбийской территорией, оставив нерешенным спор о морской границе нерешенным. Лишь в 2012 году Суд ООН решил, что акватория Карибского моря площадью около 75 тысяч км2 — 43% площади морской поверхности провинции Сан-Андрес-и-Провиденсиа — должна быть передана Никарагуа.

Власти Колумбии отказываются исполнять решение суда. В 2013 году президент Хуан Мануэль Сантос Кальдерон заявил, что акватория никогда не перейдет к Никарагуа, сославшись на конституционный порядок изменения границы и факт признания ЮНЕСКО заповедника Seaflower до иска Никарагуа.

«Решение МС ООН не применимо — ни сейчас, ни в будущем — до той поры, пока не будет заключен договор, который будет защищать права колумбийцев и который будет одобрен в соответствии с процедурами, предусмотренными нашей конституцией. Мы будем противостоять экспансионистским попыткам Никарагуа в любой международной инстанции», — заявил тогда Кальдерон.

Такую же жесткую позицию занимает и действующий президент Иван Дуке. Однако его милитаристскую политику не разделяют даже в Колумбии. Так, бывший президент страны Сезар Гаверия (1990-1994 годы) раскритиковал главу государства и отказался присутствовать на совещании Консультативной комиссии по иностранным делам, созванной по вопросу территориального спора.

«Бесполезно присутствовать на заседаниях, когда ясно, что президент совсем не заинтересован в обмене идеями о том, какой должна быть наша внешняя политика. Он не верит в целесообразность того, чтобы во всем политическом спектре была солидарность с внешней политикой страны», - сказал Гаверия.

Путь решения конфликта?

У коренных жителей архипелага, креольского народа райсалес, свое видение ситуации. Они не разделяют территориальных споров и выступают за мирное сожительство райсальцев в Никарагуа и Колумбии.

Бывший губернатор Сан-Андреас-и-Провиденсии и член районного законодательного собрания Кент Фрэнсис Джеймс предложил создать трансграничный природный заповедник, который бы соединил природоохранные зоны Никарагуа и Колумбии.

«Наша природа взаимосвязана. На протяжении десятилетий мы живем в спорах, которые заставляют страны сталкиваться в международных судах, забывая о человеческом и экологическом факторах. Мы креолы, и у нас есть история, мы широкая семья, и поэтому мы понимаем границу. Наше предложение должно быть рассмотрено Колумбией и Никарагуа», — отметил Френсис.

Raizales de San Andrés y Providencia proponen a Colombia y a otros países limítrofes en el Caribe la creación de una reserva transfronteriza que garantice la protección de especies y la supervivencia de las comunidades. #ContenidoPremiumhttps://t.co/kwiwKpwXjL — elespectador (@elespectador) March 12, 2021

Однако учитывая воинственную позицию администрации Ивана Дуке такой исход спора вряд ли возможен. Истребителями и боевыми кораблями Богота недвусмысленно намекнула Манагуа, что не готова к переговорам и доводам, основанных на решении компетентного органа ООН.