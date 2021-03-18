Выжившему при падении из окна 11-летнему школьнику разбила сердце одноклассница

Чебоксары, 18 марта. Сотрудники СК выясняют причины трагического инцидента с падением мальчика из окна на 25-м этаже. Известно, что ранее школьник конфликтовал с другим учеником.

Как стало известно ФАН, незадолго до инцидента 11-летний мальчик соперничал со сверстником из-за девочки: подростки боролись за ее внимание.

Установлено, что мальчик не проживал в доме, во дворе которого его обнаружили. Дверь в подъезд была открыта. В момент инцидента ребенок находился возле окна на лестничной площадке. По неизвестной причине мальчик сбежал из школы и зашел в многоэтажный дом.

Его обнаружили под окнами. Сейчас ребенок в реанимации, сообщал ФАН. Он находится в тяжелом состоянии. Ему удалось выжить в том числе благодаря падению на припаркованную у дома «Газель».