Возможность работать с детьми, в тихом и уютном кабинете, со стабильной, пусть и небольшой, зарплатой — зачастую в профессию логопед приходят именно с этими целями. Но идеализация на старте карьеры может обернуться разочарованием в будущем. Выбирать эту профессию стоит не всем, уверена учитель-логопед Вита Билуха. Только по призванию и только людям, у кого желание помогать другим преобладает над всеми остальными.

О каких особенностях профессии узнают молодые специалисты, выходя на первую работу? Каковы плюсы и минусы? Сколько можно зарабатывать в бюджетной и частной сферах? И где учиться на логопеда после 9 и 11 класса? Отвечаем на эти вопросы в материале ФАН.

Чем занимается логопед

Считается, что специалисты работают только над звукопроизношением, то есть учат детей правильно выговаривать звуки, не «шепелявить» и не «картавить». На самом деле, сфера компетенций логопеда значительно шире, как и понятие речевых нарушений. Это и проблемы с говорением, чтением и письмом, нарушения голоса, заикание, задержка развития речи или ее полное отсутствие.

У каждого из этих нарушений есть причина, и задача логопеда — ее выявить. Речь — как лакмусовая бумага здоровья человека, не только физического, но и психического. Ее нарушения могут быть связаны с проблемами со слухом или речевым аппаратом, а могут стать следствием более серьезных болезней: психических, неврологических. Чтобы оценить, что именно повлекло речевой дефект, специалист должен обладать огромной базой знаний в области анатомии, физиологии, неврологии, психологии. Поэтому не случайно логопедию называют наукой на стыке медицины и педагогики.

«Логопед помогает развивать грамотную речь, — уточняет учитель-логопед Вита Билуха, — это образование и изменение слов, создание грамматических конструкций. Помогает развитию связной речи: умению грамотно высказывать свои мысли, составлять рассказы по картинкам, пересказывать тексты. Специалист работает над мелкой моторикой подопечного, выполняя для этого пальчиковый массаж или предлагая ребенку поиграть в пальчиковые игры. Обучает чтению и грамоте, дикции и интонации, мелодике и темпу говорения. Помогает развить слух и восприятие речи».

Чаще всего специалисты работают с детьми — в детских садах, школах, интернатах, поликлиниках. Но считать логопеда исключительно детским специалистом ошибочно. Обратиться к профессионалу, чтобы устранить дефекты речи, может и взрослый человек. И ему тоже помогут: сделать речь красивой, четкой и связной можно в любом возрасте.

Отдельная категория подопечных логопедов — люди после инсультов. Восстановление речи становится одним из этапов реабилитации и способом возвращения к полноценной жизни.

Работа логопеда в детском саду и школе

«С каждым годом процент детей, которые нуждаются в логопедической помощи, растет, — отмечает эксперт. — А чем позже будет обнаружен дефект, тем более серьезные негативные последствия для развития ребенка он может повлечь. Поэтому задача специалиста, работающего в детском саду, — своевременно выявлять и предупреждать речевые нарушения у детей старшего дошкольного возраста».

В детских садах специалисты отвечают за развитие навыков связной речи у малышей и полное формирование ее звуковой стороны. Другими словами, учат детей правильно слышать и воспринимать звуки, а затем правильно их воспроизводить. Работают с малышами индивидуально и в группах.

В обычных садах уделяют внимание лишь тем детям, которым требуется помощь профессионала. А в специализированных учреждениях и группах с логопедическим уклоном отвечают за весь образовательный процесс, строят его так, чтобы помочь детям избавиться от речевых проблем как можно раньше.

Обязательно привлекают к работе родителей, консультируют, рекомендуют техники коррекции, которые можно использовать дома. Если логопед считает, что причиной дефекта стало заболевание, порекомендует родителям показать малыша врачу — профильному специалисту. Такой подход помогает устранить нарушение в раннем возрасте или максимально сгладить его негативное воздействие на развитие и речь ребенка.

Специальность «учитель-логопед»

В школах с детьми, у которых не все хорошо с речью, работают учителя-логопеды. Их задача не меняется, но становится более важной. Если ребенок неправильно воспринимает звуки, у него, как правило, возникают проблемы с грамотностью и письмом. Ему сложнее учиться, запоминать материал, сосредоточиваться на словах учителя. Без коррекционного сопровождения школьная программа становится для него непреодолимой преградой, поэтому исправлять нарушения с помощью специалиста нужно обязательно.

«Задачи учителя-логопеда в школе — своевременно выявлять и корректировать нарушения речи у учащихся, — уточняет Вита Билуха. — Это помогает преодолевать трудности, которые могут возникать у ребенка в процессе обучения».

Специальность «дефектолог-логопед»

Среди логопедов есть отдельная группа профессионалов, которые работают с «особенными» детьми: малышами и школьниками, имеющими нарушения интеллектуального развития. Таких специалистов называют дефектологами: их квалификация позволяет корректировать дефекты речи, письма, навыков общения у детей с отклонениями физического и психического развития.

К таким специалистам обращаются родители малышей, у которых есть проблемы со слухом и зрением, задержка развития, нарушения памяти и внимания, аутизм и ДЦП, умственная отсталость. Дефектолог, безусловно, не способен избавить ребенка от причины заболевания, однако благодаря коррекционной помощи можно улучшить навыки говорения и произношения у «особых» детей, помочь им общаться с близкими и сверстниками.

В работе специалист дефектолог тесно взаимодействует с врачами, которые «ведут» ребенка: педиатром, психоневрологом. В специализированных учреждениях с детьми одновременно работают дефектолог, психолог, социальный педагог. Задачи специалистов различаются, но цель они преследуют одну — улучшить качество жизни подопечного.

Особенности, плюсы и минусы профессии логопеда

«В своей работе специалисту нужно проявлять огромное терпение и выдержку, — отмечает учитель-логопед Вита Билуха. — Важно обладать доброжелательностью, коммуникабельностью, интуицией. Необходимы наблюдательность и настойчивость, гибкость ума. Ведь нередко подачу материала приходится перестраивать прямо на ходу: ожидаешь одного, а работать приходится с другим».

Одна из главных сложностей профессии — необходимость работать с «трудными» детьми. Без искреннего желания помочь, пройти долгий путь коррекции шаг за шагом, терпения — справиться с психологической нагрузкой очень сложно. Другой существенный минус — огромное количество документов, которые должен вести специалист, работая в бюджетном учреждении. К этому или привыкают, или уходят в частную практику, где объем отчетности специалист определяет для себя сам.

Сколько часов работает логопед

Норма работы на ставку в бюджетном учреждении — 20 часов в неделю, то есть в день логопед работает 4 часа. Это один из плюсов профессии: такой график позволяет не уставать и не перегружаться. Всегда остается время на личные дела, а при желании в свободное время можно заниматься и частной практикой.

Сколько длится отпуск у логопеда

Длинный отпуск — еще один плюс профессии. Его продолжительность составляет 56 дней. А так как специалисты трудятся в школах или детских садах, где учебный процесс продолжается с сентября по май, то и отпуск всегда выпадает лишь на летние месяцы, что тоже удобно.

Сколько зарабатывает логопед

Уровень заработной платы не отличается от обычного в бюджетной сфере. В зависимости от региона и места работы специалист может рассчитывать на 17–20 тысяч рублей в месяц. Средняя зарплата логопеда в школе обычно выше, чем в детском саду.

«Как такового карьерного роста у логопеда нет, — уточняет Вита Билуха. — Но сейчас все больше специалистов уходят в частную практику. Кто обладает самодисциплиной и организаторским характером, может добиться хороших результатов. В этом случае специалист сам устанавливает почасовую оплату».

По словам эксперта, успешно реализовать себя в профессии сможет только тот, кому нравится ощущать полезность своего труда, кто хочет помогать людям становиться более здоровыми и счастливыми. И лишь на втором месте по значимости должны идти короткий рабочий день и продолжительный отпуск. В этом случае человек будет получать удовольствие от работы.

Где учат логопедов

Получить профессию можно только в педагогическом вузе, на базе которого действует кафедра логопедии или факультет дефектологии. Стать специалистом, закончив краткие курсы, не получится: высшее профильное образование нужно обязательно.

После 11 класса для поступления в вуз потребуется сдать ЕГЭ по дисциплинам:

русский язык;

биология;

обществознание.

После 9 класса можно поступить в педагогический колледж или техникум. Но окончив его, все равно придется поступать в вуз: без высшего образования работать по специальности невозможно.

«Очевидно, профессия логопеда еще долго будет востребованной, — отмечает Вита Билуха, — потому что, к сожалению, количество детей с нарушениями речи растет с каждым годом. А сами нарушения становятся все более сложными и требуют больше времени на коррекцию».

Однако очевидно и то, что случайным людям в этой профессии делать нечего. Импульсивность, требовательность, резкий и взрывной характер, а также желание быстрого карьерного роста, отсутствие любви к детям и сострадания можно считать прямыми «противопоказаниями» для поступления на логопедический факультет.