Депутат Госдумы объяснил, зачем США новые санкции против России

С 18 марта вступают в силу новые санкции США в отношении России. Они коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью. При этом ограничения по авиации, космосу, предметам для шифрования, а также технологиям программного обеспечения начнут действовать чуть позже — 1 сентября 2021 года.

За последние семь лет Россия подверглась около 90 различным санкциям со стороны Соединенных Штатов. При этом американцы не останавливаются на достигнутом и продолжают наращивать ограничения. Корреспондент ФАН попросил дать прогноз на дальнейшее развитие ситуации депутата Госдумы РФ Евгения Федорова. Он объяснил, зачем США вводит новые санкции против России.

«Это не отдельные случайные события, а система отношений, при которых американцы проводят политику унижения России, — выразил мнение собеседник агентства. — Очень плохо, что мы привыкли к этой целенаправленной установке, которая ухудшает общую ситуацию в стране, в том числе в морально-политическом смысле».

По мнению парламентария, нам необходимо изменить систему отношений с США: пройти через кризис в общении и выйти на схему равноправного взаимодействия. Прервать эту деструктивную системность можно лишь путем выхода на жесткий конфликт, отметил он.

Размышляя на тему прохладных отношений между Москвой и Вашингтоном, Федоров напомнил о развале Советского Союза в 1991 году. Он убежден, что американцы до сих пор относятся к нашей стране как к капитулянтам, считая нас вассалами и провинцией однополярного мира. Однако из этого примера следует и решение сложившейся на сегодня ситуации.

«Дело в том, что 91-й год имел конкретное событие и масштабное решение. Должна произойти такая же конкретная, одномоментная ситуация для того, чтобы отношения между странами изменились в сторону до 91-го года», — подытоживает политик.

Как считает администрация президента Джо Байдена, новые ограничения не позволят России получить доступ к секретным американским технологиям, которые могут быть использованы в области химического оружия.