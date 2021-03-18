Банки получат 2 трлн рублей для проектного финансирования

Москва, 18 марта. Правительство рассматривает способы перезапустить инвестиционный цикл в России. Банкам предлагают выдавать деньги перспективным проектам на возвратной основе.

Для поддержки отечественных проектов банки получат доступ к специальному фонду. Фонд проектного финансирования должен иметь объем в 2 трлн рублей. Банки будут выделять целевой капитал из этого фонда для проектного финансирования на возвратной основе.

Предпринимателю, чтобы получить финансирование, надо обратиться в Минпромторг. Там эксперты оценивают возможную востребованность их будущей продукции. После этого, если продукцию признали перспективной, предпринимателю надо отправляться в банк, где кредитный комитет оценит уже бизнес-план.

После одобрения бизнес-плана банк обращается в фонд, чтобы выдать целевой капитал. Из него финансируется 80% стоимости будущего проекта. Важная деталь — финансируется на возвратной основе.

Такая инициатива должна улучшить инвестиционный климат, побудить инвесторов вкладываться в российскую экономику. Ранее эксперты советовали российским инвесторам другие страны для вложения денег.