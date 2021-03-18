Киев, 18 марта. Украинская полиция задержала сотрудника СБУ с украденным из зоны операции специальных сил огнеметом «Шмель», который он пытался сбыть.

О задержании сотрудника СБУ сообщили на горячую линию МВД ЛНР. Согласно информации источника в Нацполиции Украины в Черкасской области, задержанный сотрудник службы безопасности имел связи в криминальных кругах.

При задержании у него был изъят реактивный пехотный огнемет РПО-А «Шмель», который он намеревался продать на черном рынке.

Ранее канал «360» передал, что на позициях украинской армии в районе донецкого поселка Новолуганское военные подорвались на собственных минах. Пострадали три человека.

Самоподрывы, воровство боеприпасов для сбыта третьим лицам, алкоголизм и недостаток дисциплины для ВСУ стали уже привычным явлением. Рост числа дезертировавших военных даже заставил командование ВСУ заявить, что беглецы на самом деле отправились на территории донбасских республик со спецзаданием.