«Собеседник» сдал назад: юристы издания отказались от своих слов по иску Пригожина

Москва, 18 марта. Представитель издания «Собеседник» отказался от прежней позиции во время судебного заседания по иску петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Как стало известно, на базе Савеловского районного суда прошло заседание по иску российского предпринимателя о защите чести, достоинства и деловой репутации. Евгений Пригожин намерен добиться справедливого наказания для всех причастных к публикации журналиста Максима Шевченко на цифровом ресурсе издания «Собеседник».

Пресс-служба компании «Конкорд» проинформировала, что во время судебного разбирательства представитель «Собеседника» настаивал на отмене приобщения писем к делу, которые ранее юристы издания направляли Евгению Пригожину.

«В ходе заседания представитель ответчика заявил, что никаких писем они не отправляли. Однако юридическая служба компании «Конкорд» выразила готовность предоставить оригиналы вышеуказанных почтовых отправлений. Целью приобщения письма юристами компании «Конкорд» было признание вины «Собеседника» посредством удаления оскорбительных материалов с их сайта», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что 21 февраля текущего года было обнародовано письмо, в котором представитель издания «Собеседник» Роман Шишкин в очередной раз просил Евгения Пригожина прийти к мировому соглашению между сторонами. Юрист предлагал предпринимателю отказаться от взыскания 5 млн рублей за причинение морального вреда взамен на возможные извинения со стороны «Собеседника».

Следующее судебное заседание по указанному иску состоится 5 апреля в 9:15.

Ранее сообщалось, что Евгений Пригожин отверг просьбу о мировом соглашении с «Собеседником». Бизнесмен настаивает на публичном признании вины СМИ и выражении искреннего сожаления о произошедшем со стороны ответчика.