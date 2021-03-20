Сури-картель: как президент Суринама стал наркобароном

Данный текст не является пропагандой наркотических средств и носит исключительно информационный характер. Все подробности о методах организации международной наркоторговли приводятся, чтобы дать читателю наиболее полное представление о деятельности наркокартелей Южной Америки.

Бывший сержант армии Суринама Дези Баутерсе, став диктатором, превратил свою страну в огромный наркотический хаб. Картель, управляемый первыми лицами государства, торговал золотом и оружием, но главное — Суринам стал перевалочной базой для грандиозного потока кокаина.

Редакция Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает об истории независимого Суринама, которая неразрывно связана с биографией Дези Баутерсе.

Считается, что Суринам стал оформляться как хаб наркотрафика после военного путча, устроенного шестнадцатью сержантами армии Суринама во главе с Дези Баутерсе в 1980 году. Возглавив Национальный военный совет (НВС), он на семь лет стал диктатором страны с практически неограниченными полномочиями.

Американские и нидерландские исследователи полагают, что первые контакты с колумбийскими наркоторговцами, в частности Медельинским картелем во главе с Пабло Эскобаром, были установлены в 1982 году суринамским дипломатом Хенком Херренбергом.

После своей отставки с поста министра иностранных дел Суринама в 1987 году Херренберг написал книгу «Суринамская кокаиновая история в нидерландской прессе: большая ложь», в которой он утверждал, что обвинения в незаконном обороте наркотиков, опубликованные в нидерландских СМИ, были частью плана заговора, направленного против него «с целью нанести серьезный ущерб революционному процессу в нашей стране».

Смерть Эскобара в 1993 году ознаменовала конец Медельинского картеля, но не завершила контрабанду колумбийского кокаина через Суринам. После уничтожения колумбийского картеля исследователи стали говорить о появлении так называемого Сури-картеля.

По данным бразильских служб, отвечающих за борьбу с наркоторговцами, этот нетипичный картель возник в результате знакомства бразильца Леонардо Диаса Мендонсы с высокопоставленными официальными лицами Суринама.

До того, как Мендонса стал контрабандистом, он руководил сервисным центром, обслуживавшим бразильские золотые прииски. Когда в 1992 году этот бизнес в Бразилии начал приходить в упадок, Мендонса инвестировал в золотые прииски, которые в то время разрабатывались в Суринаме.

В результате частых поездок в Парамарибо Мендонса завел знакомство с человеком, переводившим с португальского для Дези Баутерсе, который занимал пост главнокомандующего вооруженными силами Суринама и выстроил собственный бизнес на контрабанде наркотиков.

Считается, что Сури-картель был основан в 1993 году, когда Мендонса, Баутерсе и Мелвин Линсхеер, начальник суринамской разведки, договорились о том, что Мендонса будет заниматься контрабандой колумбийского кокаина через Суринам в Бразилию. На начальном этапе оборот составлял 3–4 рейса в месяц, каждый из которых перевозил 200–250 кг наркотиков.

Мендонса руководил высокоорганизованным и развитым преступным предприятием в штате Пара, расположенном на севере Бразилии и граничащим с Суринамом. Бизнес включал в себя встроенную систему отмывания денег через предприятия, обслуживающие золотодобывающую промышленность на юге Пары, во Французской Гвиане и Суринаме, а также сервисную компанию, которая обслуживала небольшой парк легкомоторных самолетов.

Начиная с 1993 года из Суринама в Колумбию стали регулярно летать самолеты с грузом оружия и боеприпасов. Согласно расследованию, проведенному бразильской парламентской комиссией по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, это оружие в основном было либо украдено со складов суринамской армии, либо получено от бразильских подельников Сури-картеля. Однако, по мнению парламентариев, какая-то его часть поставлялась русскими мафиози, проживающими в американском штате Флорида.

Оружие доставлялось в Барранко Минас, небольшой городок на востоке Колумбии недалеко от границы с Венесуэлой, который находился под контролем 16-го фронта Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК).

Фронтом командовал Томас Медина Каракас, который совместно с Мендонсой придумал бартерную систему: кокаин менялся на боеприпасы по принципу 1 кг наркотика на одну единицу автоматического оружия. Впоследствии Мендонса развил ее вместе с известным бразильским преступником Луишом Фернанду да Костой, более известным как Фернандиньо Бейра-Мар.

Он является основателем «Красной команды» (порт. Comando Vermelho) — криминальной организации, снабжавшей кокаином фавелы Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и многих других городов Бразилии.

За каждую посадку в Колумбии пилоты самолетов, перевозивших оружие и кокаин, платили РВСК 10 тысяч долларов. Пара пилотов получала по 15 тысяч долларов за рейс.

В обмен на полученное оружие напрямую в Суринам отправлялся кокаин. Самолеты доставляли груз на многочисленные аэродромы и взлетно-посадочные полосы, откуда наземным транспортом и по рекам наркотик перевозился в Парамарибо.

Из столицы кокаин экспортировался по воздуху и по воде: в распоряжении Баутерсе имелась небольшая флотилия судов, перевозивших наркотик, спрятанный в замороженной рыбе, в том числе по Амазонке в город Белен в Бразилии, а оттуда — во Французскую Гвиану по традиционным маршрутам контрабанды. Из Гвианы кокаин доставлялся в Европу, в Амстердам, транзитом через аэропорты Франции и Бельгии.

Для нужд контрабанды Баутерсе сотрудничал с различными суринамскими бизнесменами, торговцами рыбой, рисом и овощами. В качестве прикрытия использовались многочисленные фирмы-однодневки, зарегистрированные по адресу штаба Национального военного совета, который возглавлял Баутерсе. Часть кокаина доставлялась в Амстердам курьерами, которые провозили небольшие свертки в багаже.

Информация о руководстве и организации Сури-картеля крайне скудная и зачастую противоречивая. Одно можно сказать точно: суринамский картель совершенно не похож на колумбийские и мексиканские картели, но у него много общего с так называемым Картелем солнц из Венесуэлы.

По данным антинаркотических служб США, Нидерландов и Бразилии, в контрабанду вовлечены лица из числа высшего военного и политического руководства Суринама. Согласно докладу Госдепартамента США за 1999 год о международной стратегии борьбы с наркотиками, «имеются тревожные сообщения об отмывании денег, незаконном обороте наркотиков и связанной с этим преступной деятельности, к которой причастны нынешние должностные лица правительства и армии».

Спецслужбы полагают, что во главе Сури-картеля стоит Дези Баутерсе.

По просьбе Нидерландов 7 августа 1997 года Интерпол выдал международный ордер на арест Дези Баутерсе. Его обвиняли в руководстве сетью незаконного оборота наркотиков и контрабанде кокаина в Нидерланды.

После выборов 1996 года президентом Суринама стал Жюль Альберт Вейденбос. Близкий друг Баутерсе и член его политической партии, Вейденбос никак не отреагировал на судебное преследование бывшего диктатора.

В марте 1999 года в Гааге начался заочный процесс по делу Баутерсе, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Годом позже Апелляционным судом Гааги он был признан виновным и приговорен к 11 годам тюремного заключения. Но так как у Суринама и Нидерландов нет соглашения об экстрадиции, то Баутерсе остается на свободе по сей день.

Ключевым партнером и вторым руководителем Сури-картеля считается Мендонса. В результате совместной операции, проведенной американским Управлением по борьбе с наркотиками и полицией Бразилии в 1999 году, Мендонса и шесть его сообщников были арестованы. Ряд нарколабораторий, одна из которых имела производственную мощность в 15 тонн кокаина в месяц, были закрыты.

Пресса называла Мендонсу «мегаконтрабандистом» и до своего ареста бразильская полиция считала его самым влиятельным наркоторговцем в стране.

A PF deflagrou, na manhã de hoje, a Operação Ozark-Narco contra o tráfico internacional de drogas. Estão sendo cumpridos 25 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão em Goiás, no Distrito Federal e outros dois estados. #NoArNaCBN pic.twitter.com/CBbyyfEk7G — CBN Goiânia (@CBNGoiania) September 4, 2019

Мендонса был признан виновным в контрабанде наркотиков и приговорен к 79 годам и 7 месяцам тюрьмы. Но даже находясь за решеткой, он продолжал контролировать наркотрафик из Колумбии в Суринам и Бразилию. В 2018 году за хорошее поведение и отчасти по причине переполненности тюрем закрытого режима он был переведен в тюрьму полуоткрытого режима. Мендонсу обязали носить электронный браслет и разрешили ночевать вне тюрьмы. Практически сразу же после перевода он вернулся к незаконной деятельности и был снова арестован в 2019 году в ходе операции «Озарк», проведенной полицией Бразилии и названной в честь сериала от Netflix.

Самый могущественный наркобарон Гайаны Шахид «Роджер» Хан, прозванный американцами Пабло Эскобаром Карибского моря, был арестован в 2006 году в Парамарибо. Чан Сантохи — в ту пору министр юстиции и полиции Суринама — опасаясь, что Хану могут помочь с побегом, организовал перевод наркобарона в Тринидад и Тобаго, откуда его передали в США, где в 2009 году он был приговорен к 40-летнему тюремному заключению. Отсидев 10 лет, он был выпущен на свободу под залог в 200 тыс. долларов и депортирован в Гайану.

Хана обвинили в контрабанде и торговле наркотиками и оружием. Дело о переводе Хана в Тринидад спровоцировало политическую битву с Дези Баутерсе, который выступил против перевода.

Донесения из посольств США в Суринаме и Гайане, обнародованные WikiLeaks в 2011 году, подтвердили наличие «социальных и деловых связей между Роджером Ханом и Дези Баутерсе в 2005–2006 годах».

Документы указывают на многочисленные телефонные переговоры между ними, а другие свидетельства подтверждают факт нескольких встреч. В них также раскрываются планы убийств министра юстиции Сантохи и генерального прокурора Суринама Субхаса Пунвари.

Хотя Дези Баутерсе по сей день избегает правосудия, это не относится к его сыну.

Впервые под прицел судебной системы Суринама Дино Баутерсе попал в 1994 году, когда его и Марселя Зееува (одного из 16 сержантов, организовавших госпереворот в 1980 году) арестовали по подозрению в причастности к исчезновению трех бразильцев. Позже бразильцев нашли и Дино с Зееувом отпустили.

В 1999 году Баутерсе, работавший в посольстве Суринама в Бразилии, был отозван после того как бразильские власти обнаружили, что он использовал свой дипломатический иммунитет для контрабанды наркотиков. Местная полиция считает, что Дино активно сотрудничал с Мендонсой.

В 2002 году Баутерсе объявили в розыск по подозрению в краже 19 автоматов АК-47 и 51 пистолета у службы разведки Суринама для их последующего обмена на кокаин у колумбийских РВСК. Почти год спустя Дино был задержан при попытке попасть на Кюрасао по поддельному паспорту Нидерландов и экстрадирован в Суринам. На родине он был отпущен на свободу из-за недостатка улик.

В конце 2004 года Дино был арестован в связи с обнаружением крупного тайника с оружием, украденным со складов суринамской армии, в пригороде Парамарибо: автоматы с боеприпасами к ним, ручные гранаты, гранатометы, минометы и динамит. Год спустя решением суда Дино был признан виновным в контрабанде наркотиков и оружия и приговорен к восьми годам тюрьмы, но через три года вышел на свободу за хорошее поведение.

В 2010 году Дези Баутерсе одержал победу на президентских выборах. Став главой государства, он назначил своего сына Дино начальником антитеррористического подразделения Суринама. На вопрос журналистов почему Дино получил такое назначение с учетом его судимости, Дези ответил так: «В это подразделение попадают лучшие из лучших, и мой сын — один из лучших».

После терактов 11 сентября 2001 года американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) сместило фокус внимания с наркоторговли на предполагаемое сотрудничество между террористическими организациями и наркосиндикатами. По словам адвоката Дино Баутерсе, его доверенное лицо — человек, занимавшийся отмыванием заработанных Баутерсе денег на Арубе, в 2011 году рассказал американскому агенту под прикрытием, что сын президента Суринама может организовать поставки наркотиков в США.

В начале 2013 года Дино регулярно общался с информаторами DEA, которые выдавали себя за мексиканских наркоторговцев. Летом того же года он принял их в своем офисе, где они обсудили контрабанду 450 кг кокаина в США.

В конце июня Дино отправился в Грецию, где встретился с агентами DEA, выдававшими себя за официальных лиц «Хезболлы». В ходе встречи между ними состоялся такой диалог:

Агент под прикрытием: «И знаешь, единственное чего мы хотим — это трахнуть этих американцев, друг мой. Вы трахните голландцев, а мы трахнем американцев» Дино Баутерсе: «Я вас полностью поддерживаю».

За вознаграждение в 2 млн. долл. США Баутерсе-младший пообещал предоставить в Суринаме территорию для тренировочного лагеря на 30–60 человек и необходимое стрелковое оружие, а также гранатометы и мины. После встречи в Греции он послал кому-то в Суринам смс с текстом «Мы сорвали джекпот!!!».

В августе того же года Дино отправился в Панаму, чтобы провести очередную встречу с подставными представителями «Хезболлы», и был арестован. Панама экстрадировала его по просьбе американцев и в марте 2015 года он был приговорен судом в Нью-Йорке к 16 годам и 3 месяцам тюремного заключения.

De dag van de waarheid nadert voor Dino #Bouterse, Surinames meest omstreden zoonhttp://t.co/GKi3IPh3B0 pic.twitter.com/AQI7AsLnMB — de Volkskrant (@volkskrant) March 9, 2015

Кроме того, в обвинительном заключении говорится, что Дино Баутерсе вместе со своей правой рукой суринамцем Эдмундом Куинси Мунцлагом с декабря 2011 года осуществлял контрабанду крупных партий кокаина в США.

Мунцлагу, арестованному DEA в Тринидаде и Тобаго в тоже время, что и Дино в Панаме, было предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков. Американцы заявили, что Мунцлаг и Баутерсе организовали настоящий «трубопровод по транспортировке кокаина» из Тринидада в Майами.

T&T extradites Surinamese national Edmund Quin­cy Muntslag who's wanted in the US on narcotics trafficking charges pic.twitter.com/3VwWgwOSgr — CCN TV6 (@tv6tnt) August 7, 2015

После ареста Дино Баутерсе американцами министр иностранных дел Суринама Уинстон Лакин в своей речи по телевидению заявил, что Суринам не является базой для террористической организации.

В 1999 году случилось неожиданное обрушение курса суринамского гульдена. Это произошло вскоре после того, как суринамская партия колумбийского кокаина весом 700 кг была конфискована полицией Нидерландов в аэропорту в Амстердаме. Очевидно, что необходимость Суринама покрыть потери в размере 35 млн. долл. США уничтожили весь валютный запас страны. Неудобная ситуация с валютой помогла избрать Рональда Венетиана, давнего соперника Баутерсе, на пост президента Суринама в августе 2000 года. Спустя пять лет он был переизбран, обойдя Дези Баутерсе, пытавшегося вернуть себе власть в стране.

С помощью Нидерландов Венетиан внедрил новую программу фискального и экономического контроля и возобновил борьбу с наркоторговцами. Он назначил начальника полиции Суринама Чана Сантохи министром юстиции. За жесткую и непреклонную деятельность на этом посту Баутерсе прозвал его Шерифом.

За 10 лет президенту Венетиану и министру Сантохи удалось значительно сократить незаконный оборот наркотиков в Суринаме, и вскоре торговля переместилась в соседнюю Гайану.

После поражения на президентских выборах в 2005 году Баутерсе заключил мир со своим врагом Ронни Брюнсвейком. Вместе они объединили свои политические силы, чтобы захватить власть, и назвали этот альянс «Мега-комбинацией». В мае 2010 года союз победил на выборах и получил 23 места в парламенте, а Брюнсвейк и Баутерсе сформировали коалиционное правительство.

Баутерсе был избран президентом Республики Суринам в июне того же года, несмотря на попытки оппозиции арестовать его по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Брюнсвейк, кстати, тоже был также заочно приговорен Нидерландами к 6 годам тюремного заключения за торговлю наркотиками. По той же причине был выдан международный ордер на его арест, что не помешало ему стать членом парламента Суринама в 2005 году и вице-президентом республики в 2020.

Так как президент пользуется иммунитетом, то Интерпол отозвал свой международный ордер на арест, и в период своего пребывания на этом посту, с 2010 по 2015 год, Баутерсе свободно совершал поездки в Бразилию, Гайану, США и ЮАР, где выступил с речью на Генеральной Ассамблее ООН.

В 2012 году Национальная ассамблея Суринама приняла закон об амнистии, который положил конец всем судебным разбирательствам в Суринаме в отношении Дези Баутерсе.

Это решение парламента (где партия президента имела большинство мест) защитило его от возможного судебного преследования в Суринаме по окончании его президентского срока, в том числе от 20-летнего тюремного заключения в контексте продолжающегося судебного процесса, связанного с его причастностью к «Декабрьским убийствам» в 1982 году.

Оппозиция во главе с Чаном Сантохи, который стал президентом Суринама в 2020 году, безуспешно ведет кампанию за отмену амнистии, считая закон неконституционным и противоречащим международному праву. Амнистия вызвала сильную международную реакцию, и Нидерланды в знак протеста отозвали своего посла.

В течение двух президентских сроков Баутерсе обвиняли в фаворитизме: он платил жалование из государственного бюджета своей жене и священнику. Четверо из подозреваемых в «Декабрьских убийствах» 1982 года были назначены на важные правительственные и дипломатические посты.

Приемный сын Баутерсе Романо Мериба в 2002 году ограбил и убил китайского торговца, а потом бросил гранату в резиденцию посла Нидерландов. Романо пытался ограбить дом дипломата, но после вмешательства охраны решил просто взорвать его. Став президентом, Дези помиловал родственника и даже назначил его в помощники родному сыну Дино, возглавлявшему антитеррористическое подразделение Суринама. В 2012 году он вновь угодил в полицию за нападение на полицейского в ночном клубе. Отец вновь помог Романо — его выпустили на следующий день.

Перед лицом внешней критики Дези Баутерсе отрицает какую-либо причастность к незаконному обороту наркотиков и утверждает, что он является жертвой тех, кто стремится лишь дискредитировать его и запятнать имидж Суринама.

Арест ключевых фигур Сури-картеля существенно подорвал объемы наркотрафика через Суринам. После того как Дези Баутерсе дважды стал президентом страны в 2010 и в 2015 году, в Нидерландах, Бразилии и США стали говорить о возрождении Сури-картеля. Однако имя Дези Баутерсе при этом перестало упоминаться.

Суринам все еще остается хабом для контрабанды кокаина в Европу, США и Африку. Так в докладе Государственного департамента США о стратегии борьбы с наркотиками на 2021 год говорится: «Суринам позволяет наркоторговцам заниматься контрабандой наркотиков по суше, морю, рекам и воздуху при незначительном сопротивлении властей. Практическая способность Суринама задерживать и преследовать в судебном порядке наркоторговцев по-прежнему блокируется связанной с наркотиками коррупцией, бюрократическими препятствиями и нехваткой финансовых и материальных ресурсов».

Основная масса контрабанды осуществляется в морских грузовых контейнерах. За период с 2016 по 2021 год в портах Суринама было изъято около 4,5 тонн кокаина, причем самая крупная за всю историю партия весом в 2,3 тонны была обнаружена в 2019 году. Директор компании, владевшей контейнерами, в которых обнаружили кокаин, был найден убитым выстрелом в голову в соседней Гайане несколько недель спустя.

Suriname: La police annonce une prise record de cocaïne destinée à la France https://t.co/3yhFC4vOeh pic.twitter.com/uYaYFrSu5L — 20 Minutes (@20Minutes) January 9, 2019

Дези Баутерсе, вероятно, продолжает до определенной степени контролировать наркотрафик через Суринам и заниматься другими нелегальными способами заработка, благодаря своим обширным связям, наработанным за 40 лет пребывания на различных руководящих постах в правительстве и армии.

Уходя с президентского поста, он оставил страну с миллиардной дырой в бюджете. Но, несмотря на преклонный возраст (75 лет), продолжает заниматься политикой и критикует нынешнее правительство за рост цен.

Понесет ли он когда-нибудь наказание хоть за одно преступление, в котором его обвиняют? Возможно — 31 марта 2021 года слушание по делу о его участии в «Декабрьских убийствах» 1982 года должно продолжиться.