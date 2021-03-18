Армения не будет участвовать в учениях НАТО Defender Europe 2021

Ереван, 18 марта. ВС Армении не будут принимать участие в учениях Североатлантического альянса Defender Europe 2021, сообщили в армянском Минобороны.

Ряд СМИ сообщал о том, что военнослужащие ВС Армении будут задействованы во время крупных маневров НАТО. Однако глава управления оборонной политики Минобороны Армении Левон Айвазян сообщил, что подобные слухи не соответствуют действительности.

«Все сообщения и слухи на эту тему – дезинформация», — сообщил он.

В маневрах Альянса Defender Europe 2021 предполагается участие более 30 тысяч военнослужащих из ряда стран Североатлантического альянса их стратегических партнеров НАТО. Местом учений были избраны страны Черноморского региона — Румыния и Болгария.

Ранее ВС Армении приступили к масштабным тактическим учениям.