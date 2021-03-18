Историк объяснил, почему в США испугались космического союза России и Китая

Москва, 18 марта. Сотрудничество России и Китая в космосе ставит под угрозу планы США на монополию в этой сфере, считает публицист, кандидат исторических наук, профессор Виталий Тепикин.

Информация об укреплении сотрудничества РФ и КНР насторожила западные СМИ. К примеру, авторы The Washington Post назвали российско-китайские планы по освоению Луны «зловещим знаком» для США и Запада в целом. По их мнению, Вашингтону стоит прибегнуть к уступкам Москве, чтобы убедить ее отказаться от объединения усилий с Пекином.

Россия и КНР будут сообща реализовывать проект по строительству научной лунной станции в рамках меморандума, подписанного Роскосмосом и Китайским национальным космическим управлением, отметил Тепикин в комментарии для Федерального агентства новостей. По его словам, американские журналисты назвали эти договоренности «зловещим знаком», особенно на фоне отказа Москвы от участия в лунном проекте США из-за весьма некрасивых ограничений, которыми в рамках него облагалась Россия.

«У нас ведь разработана своя большая программа исследования Луны, стартующая в этом году. Вот с китайцами ею и займемся», — напомнил эксперт.

Сближение России и Китая не входит в интересы США, из-за чего в Вашингтоне и нервничают, объяснил историк. По его словам, Москва и Пекин располагают обширными возможностями в сфере космоса, дающими большие преимущества. Эксперт отметил, что оба государства обладают своими космодромами, ракетами, спутниками и планами по освоению космического пространства. Однако, по мнению Тепикина, Вашингтон хотел бы быть монополистом во всех этих областях.

«США мечтали бы иметь монополию на все это! Потому что и новейшие военные технологии XXI века подвязаны к космосу, его американцы все чаще рассматривают в качестве поля будущих сражений», — констатировал историк.

Ранее руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и Китай не намерены создавать космический альянс против Запада.