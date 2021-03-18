Крымский сенатор предложила создать игры о воссоединении полуострова с РФ

Симферополь, 18 марта. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила о необходимости разработать целостную концепцию о воссоединении Крыма с Россией. Об этом сообщают СМИ.

По словам Ольги Ковитиди, на тему возвращения Крымского полуострова в Россию нужно создать компьютерные игры и мультфильмы.

«Нужны добрые мультфильмы про воссоединение, компьютерные игры про воссоединение Крыма с Россией, здесь нужна целостная концепция, которая бы закладывала на каком-то подсознательном уровне, что хорошо, а что плохо», — пояснила сенатор.

Ранее Ольга Ковитиди рассказала о главных изменениях Крыма в составе России.