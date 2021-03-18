Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Политтехнолог Павловский назвал санкции плохой вещью без конкретики

Политтехнолог Павловский назвал санкции плохой вещью без конкретики

Москва, 18 марта. Политические действия стран должны иметь конкретную цель, а санкции являются неэффективным инструментом. Такое мнение выразил журналист и политтехнолог Глеб Павловский.

Журналист объяснил, что в политике есть строгие правила, которые предполагают эффективные действия. Тот или иной шаг должен быть конкретным и иметь определенную цель, утверждает политтехнолог.

«Санкции — это сверхконкретные действия без конкретной цели. Поэтому это плохая сама по себе вещь», — отметил Глеб Павловский.

По словам эксперта, санкционные меры представляют собой некоторую истеблишментарную игру, похожую на «гляделки» двух военных инфраструктур, пишет RT.

Ранее в МИД РФ упрекнули Вашингтон в ухудшении отношений с Москвой. Дипломаты считают, что введение антироссийских санкций не добавляет шансов на нормализацию диалога между странами.

Новости партнеров