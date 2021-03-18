Политтехнолог Павловский назвал санкции плохой вещью без конкретики

Москва, 18 марта. Политические действия стран должны иметь конкретную цель, а санкции являются неэффективным инструментом. Такое мнение выразил журналист и политтехнолог Глеб Павловский.

Журналист объяснил, что в политике есть строгие правила, которые предполагают эффективные действия. Тот или иной шаг должен быть конкретным и иметь определенную цель, утверждает политтехнолог.

«Санкции — это сверхконкретные действия без конкретной цели. Поэтому это плохая сама по себе вещь», — отметил Глеб Павловский.

По словам эксперта, санкционные меры представляют собой некоторую истеблишментарную игру, похожую на «гляделки» двух военных инфраструктур, пишет RT.

Ранее в МИД РФ упрекнули Вашингтон в ухудшении отношений с Москвой. Дипломаты считают, что введение антироссийских санкций не добавляет шансов на нормализацию диалога между странами.