Пекин, 18 марта. Россия может за сутки блокировать территорию США и положить конец их мировому господству, используя свое современное оружие, пишет китайское издание Sohu.

Независимость любой современной страны в мировой политике обуславливается наличием мощной армии и сильного боевого потенциала, цитирует мнение китайских аналитиков «ПолитРоссия». РФ считается одной из ведущих мировых держав, обладающей передовым и реально опасным для вероятного противника оружием. Например, современный подводный флот является серьезной угрозой для главного соперника Москвы — Соединенных Штатов.

Военные эксперты вспомнили о планах Минобороны РФ по постройке до 2027 года 14 стратегических атомных подводных лодок проектов «Борей-А» и «Ясень-М».

«Если Россия преуспеет, то с помощью усиленного подводного флота сможет заблокировать территорию США в течение 24 часов», — подчеркивают обозреватели китайского СМИ.

После того как новые подводные лодки вступят в строй, кораблям ВМС США будет заказан путь к российским границам, рассказали аналитики.

Даже наличие огромного авианосного флота не позволит США удержать первенство на морских просторах, ведь современные атомные субмарины, входящие в российскую ядерную триаду, будут суровым противником.

«Примечательно, что в мире долгое время считали авианосцы самым мощным оружием флота и недооценивали значение атомных подводных лодок. И Россия этим воспользовалась», — отмечают китайские эксперты.

Как только новые подводные корабли войдут в состав ВМФ РФ, Москва окончательно закончит эпоху провокаций США на море.

Ранее сообщалось, что последнюю субмарину проекта «Варшавянка» передадут ВМФ в 2024 году.