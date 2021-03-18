Саратовская пенсионерка попала под поезд, но осталась жива

Саратов, 18 марта. В Заводском районе рядом со станцией Примыкание женщина попала под колеса пассажирского поезда. Пострадавшая осталась жива, сейчас она отправлена в больницу.

«Женщина чудом выжила, но получила тяжелые травмы. Сейчас ей оказывают помощь в медицинском учреждении. Имя и возраст пока неизвестны, на вид ей 55–65 лет. Теперь судьба пострадавшей зависит от медиков. Хочется сказать, чтобы люди были максимально осторожны с поездами и железнодорожными переходами. Каждый год там погибают несколько человек», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник МЧС, пожелавший остаться анонимным.

Ранее мужчина заблудился на саратовском кладбище и чуть не замерз насмерть. Его сумели обнаружить спасатели.