Карантинные меры ужесточат в Киеве с 20 марта

Киев, 18 марта. Ограничения по нераспространению коронавируса ужесточат в столице Украины с 20 марта. Такое заявление сделал мэр города Виталий Кличко.

Работа кинотеатров, концертных залов и других мест потенциального массового скопления людей будет запрещена с этого дня. Торговые центры также временно закроются. Точки общепита смогут работать только на вынос. Религиозные богослужения можно будет проводить только в помещениях, где на одного человека будет приходиться не менее десяти квадратных метров пространства.

Положительный результат теста на коронавирус получили 1,5 млн жителей Украины с начала 2020 года. Порядка 1,2 млн пациентов уже вылечились от заболевания. Украинские врачи зафиксировали 30 тыс. летальных исходов от COVID-19 за это время.