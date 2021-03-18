Управленца американского банка ограбили в элитном коттедже под Одинцово

Одинцово, 18 марта. Неизвестные в медицинских масках ворвались в элитный коттедж и, угрожая убийством, забрали у хозяев дорогостоящее личное имущество и деньги. Как стало известно ФАН, жилье принадлежит высокопоставленному сотруднику одного из крупнейших американских банков.

В дежурную часть полиции 17 марта обратилась 38-летняя женщина с заявлением о разбойном нападении на ее жилище, случившееся поздно вечером предыдущего дня. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. После осмотра места преступления сыщики выяснили обстоятельства разбойного нападения.

«Женщина находилась вместе со своим сожителем у себя в жилище в деревне Борки Одинцовского района, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Там расположен элитный поселок «Полесье». Трое разбойников проникли в дом через запертую входную дверь. На их лицах были резиновые медицинские маски и перчатки. Там они слегка поколотили хозяев и заставили их отдать имеющуюся в доме наличность и ценные вещи».

По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

Добычей грабителей стали часы фирмы «Ролекс», золотые украшения и 20 тыс. рублей.

«Грабители рассчитывали на более крупный улов, — пояснил источник. — Скорее всего, они вычислили, что в доме проживает крупный управленец американского банка, головной офис которого находится в США. Непонятно, куда смотрела частная охрана, которая отвечает за безопасное проживание в поселке. Дом не был оборудован охранной сигнализацией. Непонятно, по каким причинам потерпевшие не сразу обратились в полицию. К сожалению, они уничтожили практически все следы преступления. Удалось изъять следы материи и обуви».

Если злоумышленники будут пойманы и их вина будет доказана в суде, то им грозит до 12 лет лишения свободы.