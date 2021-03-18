Полк имени Кадырова обратился к Владимиру Путину. События дня. ФАН-ТВ

Полк имени Кадырова обратился к Владимиру Путину
Бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к Владимиру Путину после публикаций о «казнях» в республике. Они просят президента обратить внимание на нападки СМИ в их адрес. Представители полка напомнили, что бойцы с 2004 года уничтожили 477 боевиков и 42 главарей бандформирований, а 150 спецназовцев погибли. Также отмечается, что успешная операция по ликвидации международных террористов в Чечне под предводительством эмира Аслана Бютукаева спровоцировала Запад развязать информационную войну против правоохранителей. Напомним, ранее «Новая газета» выпустила материал о внесудебных расправах в регионе. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал СМИ противостоять информационным атакам на регион.
Косачев предупредил об ответных действиях РФ на хамские заявления Байдена
Хамские заявления президента США Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неизбежно негативно скажутся на двусторонних отношениях. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, приглашение посла РФ в США Анатолия Антонова для консультаций может стать не последней реакцией Москвы, если от США не последует извинений.
«Такого рода заявления неприемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно резко обостряют наши двусторонние отношения. Отзыв российского посла из Вашингтона в Москву на консультации — оперативная, адекватная и единственно верная реакция в такой ситуации», — отметил Косачев.
Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство «поплатится» за приписываемые Москве попытки вмешательства в американские выборы.
В России возобновилась продажа туров с кешбэком
В России возобновили продажу туров с возвратом 20% от стоимости поездки, но не более 20 000 рублей. Продажи продлятся до 15 июня. Отправиться в путешествие по программе можно с сегодняшнего дня, а завершиться оно должно не позднее 30 июня. Минимальная продолжительность поездки в рамках акции составляет две ночи. В программе участвуют все регионы России.
«Таким образом мы хотим дать людям возможность дешевле отдохнуть на майские праздники и в начале лета, тем более что курортный сезон в этом году открывается с 1 мая. Помимо этого, программа позволяет поддержать бизнес в межсезонье», — сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Оплатить путешествие необходимо картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы. Кешбэк автоматически поступит на карту в течение пяти дней после оплаты услуг.
В России выявили 9 803 новых случаев коронавирусной инфекции
За последние сутки в России выявили 9 803 новых случаев заражения COVID-19. Почти у 12% инфицированных не было симптомов болезни. Как сообщает оперативный штаб, выздоровели 12 061 человек, при этом было зафиксировано 460 летальных исходов. Больше всего заболевших в Москве (1934), Санкт-Петербурге (918) и Московской области (537). Наименьшие темпы прироста болезни в Республике Тыва (0,01%), Сахалинской области (0,05%), Магаданской области и Республике Адыгея (0,06%). Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация с заболеваемостью в стране стабилизируется, и напомнила, что перенесший коронавирус человек может быть носителем инфекции, поэтому должен носить маску.