Полк имени Кадырова обратился к Владимиру Путину. События дня. ФАН-ТВ

Полк имени Кадырова обратился к Владимиру Путину Бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к Владимиру Путину после публикаций о «казнях» в республике. Они просят президента обратить внимание на нападки СМИ в их адрес. Представители полка напомнили, что бойцы с 2004 года уничтожили 477 боевиков и 42 главарей бандформирований, а 150 спецназовцев погибли. Также отмечается, что успешная операция по ликвидации международных террористов в Чечне под предводительством эмира Аслана Бютукаева спровоцировала Запад развязать информационную войну против правоохранителей. Напомним, ранее «Новая газета» выпустила материал о внесудебных расправах в регионе. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал СМИ противостоять информационным атакам на регион.

Косачев предупредил об ответных действиях РФ на хамские заявления Байдена Хамские заявления президента США Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина неизбежно негативно скажутся на двусторонних отношениях. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, приглашение посла РФ в США Анатолия Антонова для консультаций может стать не последней реакцией Москвы, если от США не последует извинений. «Такого рода заявления неприемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно резко обостряют наши двусторонние отношения. Отзыв российского посла из Вашингтона в Москву на консультации — оперативная, адекватная и единственно верная реакция в такой ситуации», — отметил Косачев. Ранее Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство «поплатится» за приписываемые Москве попытки вмешательства в американские выборы.

В России возобновилась продажа туров с кешбэком В России возобновили продажу туров с возвратом 20% от стоимости поездки, но не более 20 000 рублей. Продажи продлятся до 15 июня. Отправиться в путешествие по программе можно с сегодняшнего дня, а завершиться оно должно не позднее 30 июня. Минимальная продолжительность поездки в рамках акции составляет две ночи. В программе участвуют все регионы России. «Таким образом мы хотим дать людям возможность дешевле отдохнуть на майские праздники и в начале лета, тем более что курортный сезон в этом году открывается с 1 мая. Помимо этого, программа позволяет поддержать бизнес в межсезонье», — сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Оплатить путешествие необходимо картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы. Кешбэк автоматически поступит на карту в течение пяти дней после оплаты услуг.