Создатели секты «Орден пути» признали вину в петербургском суде

В Московском районном суде Санкт-Петербурга близится к завершению рассмотрение уголовного дела в отношении создателя и духовного лидера секты «Орден пути» Гайвы Тихомировой и ее ближайшей помощницы Татьяны Барановой, передает корреспондент ФАН.

Барановой вменяется два эпизода по статье 159 УК РФ «Мошенничество» в крупном и особо крупном размере в составе организованной группы, повлекшее потерю права гражданина на жилое помещение. У Тихомировой — 12 аналогичных эпизодов. Уголовным кодексом предусмотрено наказание за это до 10 лет лишения свободы. На заседании суда побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

Подсудимые находятся под стражей с февраля 2020 года и, судя по внешнему виду, заключение пошло на пользу их здоровью. В Сети можно найти видео, на котором видно, как конвоиры под руки заносят Тихомирову в зал судебных заседаний в феврале 2020-го для избрания меры пресечения. По словам бывших адептов секты, Тихомирова была крайне зависима от опиатов, делала себе инъекции каждые три часа. Арест оказался шоком для нее. Но на последнем заседании на скамье подсудимых 53-летняя Гайва выглядела спокойной и уверенной.

Дело находится на стадии представления стороной защиты доказательств по делу. Адвокат Тихомировой познакомил участников суда с двумя свидетелями, которые рассказали, какой прекрасный человек Гайва Тихомирова, как она помогла им в жизни своими замечательными советами. Гайва даже прослезилась со скамьи подсудимых.

Но как только задавались вопросы от стороны обвинения, касающиеся финансов, свидетели сразу теряли память или призывали в помощь 51-ю статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя.

Один из этих свидетелей оказался бывшим мужем потерпевшей Людмилы Ивановой (фамилия и имя изменены), которая в этот момент находилась в зале суда. Ей удалось вырваться из лап Тихомировой, а вот бывший супруг остался в секте.

На сегодняшнем судебном заседании Тихомирова и Баранова впервые признали себя виновными по всем пунктам обвинительного заключения, в полном объеме.

Прокурор заявил ходатайство о продлении срока пребывания обвиняемых под стражей. Адвокаты Тихомировой и Барановой попросили суд изменить меру пресечения на домашний арест, мотивируя это тем, что подсудимые признали вину. К счастью для потерпевших, суд продлил пребывание подозреваемых под стражей до июня.

После окончания заседания бывшие сектанты собрались в кафе неподалеку от суда, чтобы обменяться впечатлениями и обсудить дальнейшие действия с адвокатом. На условиях анонимности девушки поделились с корреспондентом ФАН кошмарными подробностями о жизни в секте и в ближайшее время ФАН намерен опубликовать серию материалов на основе этих интервью.

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