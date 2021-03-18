Сергей Пускепалис рассказал, как не узнал на съемках британскую кинозвезду Джуда Лоу

Москва, 18 марта. Известный российский актер и режиссер театра и кино Сергей Пускепалис признался ФАН, что однажды не узнал не менее известного британского актера Джуда Лоу.

Заслуженный артист РФ рассказал о случае, который произошел в начале съемок в 2014 году приключенческого триллера «Черное море», где главную роль сыграл уроженец Лондона.

«Я даже не сразу понял, что это Джуд Лоу, — отметил Пускепалис. — Он пришел [на площадку] как-то совершенно спокойно, и я подумал: «Какой-то парень. Ну, парень и парень». А мне: «Это Джуд Лоу». Я: «Да ладно». Посмотрели друг на друга, поздоровались».

В фильме, который снял шотландский режиссер Кевин Макдональд, сыграла многонациональная команда актеров — британских, американских и российских.

«Все было очень доброжелательно, мы устраивали русские приемы, встречи, — сказал собеседник ФАН. — Этакая народная дипломатия. Несмотря на то, что британцы как бы слывут снобами, лично я этого не заметил. По крайней мере, может быть, мы сами не давали им повода так к себе относиться».

В общем, обстановка на съемочной площадке было совершенно спокойной, нормальной. Российские актеры, например, «ровно» общались со всеми зарубежными коллегами, резюмировал заслуженный артист РФ.

Фильм «Черное море» рассказывает о группе смельчаков, которые отправились искать затонувшую во время Второй мировой войны немецкую подводную лодку, груженую золотом. Триллер снял Кевин Макдональд, обладатель «Оскара» 2000 года за «лучший документальный фильм» «Однажды в сентябре». Также в его активе такие картины, как «Касаясь пустоты», «Боб Марли», «Жизнь за один день», «Последний король Шотландии», «Уитни», «Мавританец», «Большая игра», «Орел Девятого легиона» и другие.

Главная звезда в актерском составе — британец Джуд Лоу. В российскую часть группы входили актеры Сергей Пускепалис, Константин Хабенский, Григорий Добрыгин, Сергей Векслер и Сергей Колесников.

Сергей Пускепалис также рассказал, почему он не считает актерство своей основной профессией.