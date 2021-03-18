Астролог рассказала об особенностях предстоящего весеннего равноденствия 2021

Через два дня, 20 марта, в 12:37 нас ожидает весеннее равноденствие. Этот праздник отмечали еще наши предки — это время равновесия и гармонии между внутренним и внешним мирами. Энергетически этот день очень мощный, поэтому каждый человек почувствует на себе весеннее обновление.

В этот день астрологи отмечают свой профессиональный праздник — День астрологии. Он посвящен началу нового астрологического года, когда Солнце вступает в знак Овна.

В древние времена этот день считали началом года, а теперь это запуск нового жизненного цикла. Мы переосмысливаем, что сделали в прошлом году, ставим цели на ближайшее будущее и начинаем свой путь.

Ведический астролог Яна Ваганова рассказала ФАН об особенностях весеннего равноденствия.

«Два полушария будут освещены Солнцем ровно наполовину. День будет практически равен ночи. Затем Солнце продолжит движение, переходя из Южного полушария в Северное. 20 марта — это особенный день во многих культурах по всему миру. Издревле его считают волшебным и праздничным», — объяснила собеседница агентства.

Астролог добавила, что для наших предков этот день был мистическим — природа пыталась найти баланс между тьмой и светом. С языческих времен до наших дней передалось много примет, которым свято верили наши предшественники.

«Ранним утром все жители селенья отправлялись в лес. С песнями и прибаутками люди раскладывали на пнях праздничные блины — жертвоприношение богу. После этого начинались гулянья и чествования Ярилы. Для молодых девушек гадание в день весеннего солнцестояния представлялось обрядом, который никак нельзя пропустить. Дата считалась магической, а значит, и все предсказания должны были сбыться», — рассказала Ваганова.

В такие необычные дни, когда меняется энергетический фон, полезно загадывать желание, подчеркнула астролог.

«Советую крайне ответственно подойти к этому вопросу, хорошенько подумать, что конкретно могло бы вас обрадовать. До весеннего равноденствия привести в порядок дом, убрать старые вещи, которые несут плохие воспоминания. И сделать практику на реализацию своего намерения: зажечь свечку, включить расслабляющую музыку и представить все, что вы хотите привнести в свою жизнь — так, будто у вас это уже есть — будто ваша мечта реальна и вас от нее отделяет только время», — резюмировала собеседница ФАН.

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