СК возбудил дело по факту гибели четырех человек при пожаре в Туве

Кызыл, 18 марта. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в пожаре в дачном сообществе в Кызыле в Туве. Ведомство возбудило уголовное дело. Семья была неблагополучная.

Трагедия произошла минувшей ночью в доме по улице Зеленой в СНТ-10 левобережного дачного общества в Кызыле. Там загорелся частный дом, где проживала мать с двумя детьми. Спасатели оперативно выехали на место происшествия. При ликвидации огня они обнаружили тела четырех человек. Ими оказались 29-летняя женщина, дети трех и пяти лет и еще один человек, личность которого устанавливается.

Известно, что женщина злоупотребляла спиртным, поэтому состояла на профилактическом учете. Дети не раз оказывались в центре социальной помощи в Кызыле. Последний раз это произошло незадолго до трагедии. Около месяца назад матери вернули детей.

Двое детей погибли во время пожара в жилом доме во Владивостоке, сообщал ранее портал Deita. На 21 этаже дома вспыхнул огонь. Пламя распространилось по всей квартире.