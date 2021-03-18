Военный обозреватель раскрыл, какую новинку ВС США отправят в Европу

Москва, 18 марта. Военное руководство США намерено перебросить в Европу перспективную бронемашину AMPV, пишет военный обозреватель Николай Протопопов.

Новейшая американская бронемашина AMPV должна заменить в ВС страны весьма устаревший БТР M113, который был принят на вооружение еще в конце 50-х годов прошлого века, пишет аналитик в статье для РИА Новости. По его словам, тестирование новинки должно начаться в следующем году. Первые прототипы изобиловали различными недочетами, которые были устранены в новых версиях.

Перспективная машина будет использоваться не только армией США, но и силами американских союзников по Североатлантическому альянсу в Европе, уточнил Протопопов. Он отметил, что в целях экономии за основу была взята БМП M2/M3 Bradley. По словам эксперта, в будущем легкие и мощные машины AMPV составят треть от общего количества легкой бронетехники, став заменой старым M113.

Россия также имеет технику подобного класса, к примеру, легкий бронетранспортер МТ-ЛБ, напомнил аналитик. Он подчеркнул, что удачная конструкция машины, выпущенной в 1960-х годах, стала причиной ее длительной эксплуатации в ВС РФ, ввиду чего она не снята с вооружения до сих пор. Также российские войска располагают БТР-82А, а в скором времени в армии должны появиться тяжелые колесные БТР «Бумеранг».

Ранее авария, произошедшая с американским истребителем F-22 весной прошлого года, выявила новый недостаток стелс-самолета.

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