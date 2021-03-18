Историк Тепикин посмеялся над словами Зеленского о Крыме

Киев, 18 марта. Официальный Киев продолжает агрессивную политику в отношении мирных жителей Крыма. Историк и публицист Виталий Тепикин рассказал, к чему могут привести такие шаги.

«Возвращение» Крыма и Севастополя, которым грезит президент Украины Владимир Зеленский, является нелегитимным и противоречит как международному, так и российскому национальному праву. Таким заявлением прокомментировала недавние пассажи Зеленского и главы украинского МИД Дмитрия Кулебы спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова. При этом агрессивная, русофобская и неонацистская политика, которой потворствуют западные кураторы Киева, отдаляет Зеленского не только от Крыма, но и от его собственных граждан.

Корреспонденты РИА ФАН обратились за комментарием к кандидату исторических наук и публицисту Виталию Тепикину. Историк объяснил, действительно ли официальный Киев верит в то, что говорит, и каких целей он добивается на самом деле.

«Украина продолжает придерживаться «агрессивного подхода» по крымскому вопросу. Выступая марионеткой США, она и не может действовать иначе, а американский президент Джо Байден высказался конкретно: никогда не признает Крым российским. Сейчас они начали новую совместную акцию по обострению отношений с нашей страной», — заявил публицист.

При этом порой псевдопатриотический пафос приводит к совершенно глупым и курьезным словам и действиям. Тепикин привел один из таких примеров.

«В обращении к жителям Украины Зеленский дал красивый пассаж: «Семь лет назад у нас вырвали сердце!» Душещипательная метафора, правда? Только вот Крым вошел в состав России еще при Екатерине, тогда никакой Украины вообще в помине не было, а «сердце» уже, значит, билось», — посмеялся историк над словами украинского президента.

Эксперт уверен, что своими словами и действиями Киев намеренно отводит глаза как украинской, так и международной общественности от реального исторического статуса полуострова, а также пытается заставить других закрыть глаза на ряд реально существующих проблем Незалежной. А избранные Зеленским меры для террора жителей полуострова не дадут совершенно ничего.

«А я бы еще не советовал забывать сомнительность передачи Крыма Украине в 1954 году: тогда страна была одна, перераспределили территорию без шума решением Президиума ЦК КПСС, а по Конституции требовались решения Верховных советов РСФСР, УССР и СССР. Так что с правовой и исторической точек зрения Украина более полувека незаконно владела Крымом. Вот о чем нужно говорить, а не о дутой «деоккупации». Водная и энергетическая блокады полуострова абсолютно ничего Украине не дадут, кроме еще раз подмоченной репутации. Зеленский должен понимать и понимает, конечно. Таким образом переключается внимание с украинской агрессии на Донбассе», — заключил Тепикин.

Федеральное агентство новостей ранее рассказывало, что может заставить страны Европы и США признать Крым российским. По мнению политолога-эксперта Ростислава Ищенко, банальный эгоизм и материалистические интересы европейских элит могут перевесить любые идеологические соображения.