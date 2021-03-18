Семьи с детьми в России могут получить право на льготную ипотеку

Москва, 18 марта. Решения о будущем льготной ипотеки под 6,5% будут приняты до 1 июля, подтвердил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Правительство сейчас обсуждает несколько различных вариантов, включая пролонгацию программы на более длительный срок, особый упор на социальный аспект, в том числе расширение на семьи с детьми. Также не исключается введение меры поддержки индивидуального жилищного строительства.

В тех регионах, где темпы жилищного строительства отстают от среднероссийских, возможно сохранение и продолжение льготной ипотеки в полном объеме, отметил Силуанов, выступая на заседании комитете Госдумы по финансовому рынку.

Программа ипотечного кредитования с господдержкой стартовала весной 2020 года в рамках антикризисных мер кабмина. На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 15 апреля подготовить предложения о дальнейшей реализации. Заместитель министра строительства Никита Стасишин подтвердил готовность кабмина обсуждать вопрос продления стимулирующей меры.