Американец объяснил, почему российская больница повергла его в шок

Москва, 18 марта. Проживающий на постоянной основе в России американец Хантер Кэйвуд поделился впечатлениями о первом опыте обращения в государственную поликлинику.

В 2018 году американцу впервые пришлось обратиться за медицинской помощью к российским медикам. Во время игры в американский футбол он повредил колено и пошел в ближайшую поликлинику. Первым делом у него спросили о документах, после чего Кэйвуд признался, что является гражданином другого государства.

«Я был уверен, что мне откажут в помощи, однако врачи приняли меня, пояснив, что хотят помочь», — цитирует его «Экономика Сегодня».

Медики обследовали поврежденное колено американца и выписали ему рецепт с рекомендациями. Когда Кэйвуд хотел заплатить за прием, ему сообщили, что в бюджетных медучреждениях РФ оказывают помощь бесплатно.

«Я был просто в шоке! Ведь в США за 15 минут у врача я должен платить 100 долларов», — пояснил он.

Американец пояснил, что такая ситуация является абсурдной для США. Там в случае проблем со здоровьем человеку придется потратить колоссальные суммы денег, а страховка покрывает лишь часть затрат.

Не так давно иностранцы описали свои впечатления от вождения автомобиля в России. Больше всего они поражаются уровнем мастерства российских водителей, которые ведут себя на дорогах «словно Шумахеры».