Красноярцы стали фигурантами дела о незаконной вырубке леса на 8 млн рублей

Красноярск, 18 марта. Оперативники задержали трио, которое на незаконной рубке леса в Красноярском крае обогатилось на 7,8 млн рублей. К преступлению имеют отношение руководитель и лесничий.

СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело в отношении трех мужчин. Их подозревают в незаконной вырубке леса. Общий ущерб составил почти 8 млн рублей.

По версии следствия, два бывших сотрудника КГБУ «Абанское лесничество» и директор ООО «Метелица» под видом санитарной рубки вывезли свыше полутора тысяч здоровых деревьев. Чтобы реализовать задуманное они подготовили фиктивные документы, в которых утверждалось, что лес пострадал от пожаров и вредителей и нуждается в «чистке».

По данным следователей, подозреваемые могут быть причастны к подобным рубкам лесных насаждений на сумму около 100 млн рублей. Расследование продолжается.

«Черный лесоруб» причинил ущерб государству на сумму более 1,4 млн рублей в Новгородской области, сообщал ФАН. Его задержали.