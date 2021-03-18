В Китае рассказали, почему НАТО не сможет взять Калининград за три дня

Пекин, 18 марта. Страны НАТО в случае войны не смогут за трое суток захватить российский Калининград, ставший «ножом», приставленным к горлу Запада, уверены аналитики из Китая.

Имитация вооруженного конфликта с Россией недавно была проведена специалистами аналитического центра ВМС США, которые сделали основной целью Калининградскую область, пишут журналисты издания Sina. Изначально американские военные рассчитывали, что регион, в случае войны с РФ, силы Североатлантического альянса смогут покорить всего за три дня, однако проведенные исследования заставили их усомниться в этом. Особым разочарованием стали учения польской армии, которая была разгромлена «российскими войсками» в ходе виртуального боя. Специалистам из США пришлось признать, что Варшава потерпит поражение, если начнет войну с Москвой.

Географическое положение Калининградской области является особенным, подчеркнули эксперты из Китая. По их словам, регион стал российским эксклавом, так как соседние государства, окружающие его, получили независимость после распада СССР. Несмотря на скромные размеры области, площадь которой составляет лишь 15 тысяч квадратных километров, РФ смогла превратить ее в «нож», приставленный к горлу НАТО. По словам аналитиков, Калининград всегда был помехой на пути Запада к реализации опрометчивых шагов в отношении России.

Военное руководство РФ разместило в регионе большое количество военной техники, в частности, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и зенитно-ракетные комплексы С-400, напомнили эксперты. Кроме того, в Калининграде были развернуты бомбардировщики Ту-22М3, представляющие серьезную угрозу для сил НАТО, так как способны наносит ядерные удары.

Провальные польские учения прошли уже после того, как США имитировали атаку на Калининград. Китайские аналитики напомнили о том, что Варшава задействовала пять тысяч военнослужащих, а также боевую технику из США, которой у Польши пока нет. В ходе маневров использовались американские реактивные системы залпового огня HIMARS, зенитно-ракетные комплексы Patriot и истребители F-35. Результаты виртуальной «войны» с «российской армией» оказались неутешительными, так как на четвертый день «противостояния» свыше 80% ВС Польши было уничтожено, как и большая часть техники.

Преимуществом России перед странами НАТО является способность наносить сокрушительные дальние удары, уверены журналисты. По их словам, в США до сих пор нет аналогов российского ОТКР «Искандер», способного атаковать цели на удалении до 500 километров. Также у РФ есть истребители-перехватчики МиГ-31, которые могут поражать отдаленные командные пункты и стратегические объекты гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», находясь при этом вне зоны досягаемости ВВС противника. Резюмируя, аналитики Sina назвали настоящим кошмарным сном Альянса и российские бронетанковые подразделения, являющиеся мощной наземной силой ВС РФ.

Ранее военный эксперт Михаил Тимошенко рассказал о крупнейших советских учениях, которые стали худшим кошмаром для НАТО.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости смены стратегии Североатлантического альянса из-за укрепления отношений между Россией и Китаем, пишет «360».