Проблемы с выловом дальневосточной сардины опровергли в Росрыболовстве

Москва, 18 марта. Риски сокращения вылова сардины иваси, а также ее подорожания на внутреннем рынке отсутствуют, заверил представитель Росрыболовства.

В СМИ ранее появилась информация об угрозе «крупномасштабных сбоев» в промысле дальневосточной сардины из-за вступления в силу нового требования о таможенном декларировании «незаходных судов». Речь идет о траулерах с иностранным портом приписки, которые хотят добывать рыбу по квотам в исключительной экономической зоне РФ. Якобы многие добытчики могут отказаться от лова из-за увеличения расходов.

В Росрыболовстве подчеркнули, что на организацию зимне-весенней путины нововведение не повлияет, так как в случае отказа одних добытчиков их места займут другие. Рыбопромышленники, имеющие «незаходные» суда, были уведомлены заранее, поэтому имели достаточно времени для подготовки.

Сардина иваси является самой дешевой рыбой в стране: килограмм с доставкой до порта Владивосток стоит у рыбаков 40–45 рублей (у тихоокеанской сельди, например, цена составляет 65 рублей).

Россия ранее выделила Белоруссии ряд квот на вылов рыбы и морской продукции в своей экономической зоне.