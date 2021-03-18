Сотрудники СК в Крыму раскрыли за украинских следователей 800 преступлений

Симферополь, 18 марта. С весны 2014 года в Крыму начало свою работу Следственное управление СК. Правоохранители изучили материалы преступлений прошлых лет и раскрыли сотни дел.

В СК отметили, что до воссоединения Крыма с Россией, в регионе был сформирован единый реестр досудебных расследований. Туда заносились материалы по проверкам, преступлениям — все процессуальные документы по делам, не переданным в суд. Российские правоохранители констатировали, что в законах Украины не был регламентирован срок следствия. На практике это означало, что более тысячи преступлений оставались не раскрыты, а злоумышленники разгуливали на свободе.

Российские следователи, настоящие профессионалы, с весны 2014 года стали плотно работать по материалам из данного реестра. Им пришлось провести кропотливую работу, включая осмотры места преступления и опросы свидетелей. Ответственное отношение к работе позволило раскрыть более 800 преступлений. Ярким примером стала поимка серийного насильника и убийцы. Он действовал на полуострове с 2009 по 2016 годы. Теперь душегуб отбывает пожизненное наказание.

В Приморском крае сотрудники СК раскрыли убийство женщины. Подозреваемым является супруг. Мотивом расправы стали упреки в адрес фигуранта касательно низкого заработка, сообщало Deita.