Актер Анатолий Кот признался, почему бросил жену с ребенком ради Колесниченко

Москва, 18 марта. Звезда сериалов «Дылды» и «Молодежка» Анатолий Кот рассказал, что расстался со своей второй женой Еленой ради актрисы Янины Колесниченко.

Белорусский и российский актер Анатолий Кот стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». Он раскрыл свои взаимоотношения с женщинами. По словам 47-летнего артиста, с Еленой он познакомился в магазине, где она работала консультантом. На тот момент Кот был ведущим на радиостанции в Минске, но мечтал о карьере актера.

Анатолий женился на Елене, у них родилась дочь Алиса. Позже он уехал в Москву, чтобы реализовать свои амбиции. В итоге его брак с белорусской «дал трещину».

«А потом я влюбился в Янину Колесниченко. У меня просто снесло башку», — объяснил актер.

Позднее Кот расстался с Еленой и женился на Колесниченко. В 2011 году он снова стал отцом, актриса родила ему дочь Арину. Не все поклонники артиста знают, что он также был женат на Юлии Высоцкой. Но этот брак был фиктивным, поскольку Высоцкой требовалось белорусское гражданство для работы в Минске. Сейчас звезды поддерживают дружеские отношения.