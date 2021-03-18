Подросток отравился купленными через Интернет таблетками в Красногорске

Красногорск, 17 марта. Пожилая женщина обнаружила труп своего 14-летнего внука с обильным кровотечением изо рта и носа. Как стало известно ФАН, рядом с телом были обнаружены предметы, предназначение которых пожилой женщине было неизвестно.

17 марта в дежурную часть полиции подмосковного Красногорска поступило сообщение от 81-летней женщины. В нем она указала, что примерно в шесть часов утра обнаружила мертвым своего внука. Он находился в лежачем положении, и из носа и рта у него текла кровь. Она также рассказала, что в его комнате увидела незнакомые ей предметы. На место происшествия выдвинулись оперативно-следственная группа и медики. Врачи констатировали смерть подростка.

В ходе осмотра комнаты, в которой находился мертвый тинейджер, силовики обнаружили пластиковый стакан с 25 неизвестными таблетками, пластиковую бутылку, приспособленную для вдыхания дыма, и мобильный телефон.

По предварительному диагнозу, подросток скончался от отравления неизвестным веществом.

«Скорее всего, это передозировка наркотиками, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Подружка парня рассказала, что пару дней назад он купил таблетки через Интернет и хотел испытать их действие. Родители погибшего прописаны и постоянно проживают в Москве. Занимаются бизнесом. Парень тоже постоянно проживал в столице, там же посещал учебное заведение. К бабушке он приехал в гости».

По данному факту стражи порядка проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Также будут проводиться оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, продавшего несовершеннолетнему таблетки.