Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц стали родителями

Москва, 18 марта. Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев стал отцом в 36 лет. Первенца ему родила супруга Татьяна Арнтгольц.

О том, что знаменитости стали родителями, фанаты узнали из Instagram-аккаунта Богатырева. Артист опубликовал фотографию, на которой с крайне счастливым выражением лица смотрит на поднятого вверх ребенка. На его руке заметно обручальное кольцо.

Актеры, как оказалось, назвали сына Данилой.

«В доме счастье! Сын родился! Богатырев Данила Маркович!! В добрый путь», — написал довольный отец.

Подписчики бросились наперебой поздравлять влюбленных с пополнением в семье. Маме и малышу пожелали крепкого здоровья.

«Поздравляю!!! Растите здоровыми и счастливыми!!!»; «А вам с Танюшечкой здоровья, сил и мудрости вырастить достойного человека!»; «Это круто, ваша жизнь уже не будет прежней, а будет лучше», — обратились поклонники к звездам.

Для Арнтгольц это уже второй ребенок. Актриса с 2008 по 2013 год была замужем за коллегой Иваном Жидковым. У них родилась дочь Мария. Позже она встречалась с артистом Григорием Антипенко. А за Богатырева вышла замуж в конце прошлого года.