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«Лаборатория Касперского» заплатит штраф за недостоверную рекламу

«Лаборатория Касперского» заплатит штраф за недостоверную рекламу

Москва, 18 марта. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала международную компанию «Лаборатория Касперского» за недостоверную рекламу ПО Kaspersky Password Manager.

Такая информация появилась в Telegram-канале службы. Сумма штрафа для компании «Лаборатория Касперского» пока не уточняется. Ее представители еще не отреагировали на решение ФАС.

Представители службы ранее посодействовали возбуждению дела против Моргенштерна и «Альфа-банка» после рекламы карты. В ФАС подсчитали, что ролик может содержать сразу пять нарушений закона.

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