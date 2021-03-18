«Лаборатория Касперского» заплатит штраф за недостоверную рекламу

Москва, 18 марта. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала международную компанию «Лаборатория Касперского» за недостоверную рекламу ПО Kaspersky Password Manager.

Такая информация появилась в Telegram-канале службы. Сумма штрафа для компании «Лаборатория Касперского» пока не уточняется. Ее представители еще не отреагировали на решение ФАС.

Представители службы ранее посодействовали возбуждению дела против Моргенштерна и «Альфа-банка» после рекламы карты. В ФАС подсчитали, что ролик может содержать сразу пять нарушений закона.