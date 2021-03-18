Составлен рейтинг лучших смартфонов 2021 года

Москва, 18 марта. Топ лучших новинок смартфонов, вышедших в период конца 2020 — начала 2021 года, составили специалисты Роскачества.

Тройку лидеров по качеству составили следующие гаджеты: Samsung Galaxy S21 Ultra, Huawei Mate 40 Pro и OnePlus Nord N10. Специалисты ведомства также по достоинству отметили смартфоны Galaxy S21+, Galaxy S21 и Xiaomi Redmi Note 9T.

«Что же делает Galaxy S21 Ultra лучшим смартфоном начала 2021 года? У модели отличный 6,8-дюймовый OLED-дисплей — яркий, контрастный, с естественными цветами и высоким уровнем читаемости под любым углом», — сказал директор департамента аналитики Роскачества Станислав Полубинский.

Говоря о смартфонах, выпущенных китайскими компаниями, лучшими являются Huawei, OnePlus и Xiaomi. Стоимость новинок, выпущенных корпорациями, начинается от 19 400 руб. и превышает 81 990 руб. Выбирать гаджет специалисты советуют в зависимости от необходимых характеристик.

Любой смартфон, который основывается на операционной системе Android можно ускорить. Сделать это можно за счет использования настроек в режиме разработчика. Информацией об этом поделились специалисты Hi-Tech Mail.ru.