Ранее судимый волгоградец проник в отделение почты и украл 1,5 тыс. рублей

Волгоград, 18 марта. Житель станицы Нижний Чир находится под подпиской о невыезде. Он проник в отделение почты, откуда украл 1,5 тыс. рублей и продукты питания.

Полиция расследует дело о краже, которое было возбуждено после пропажи денег и продуктов из почтового отделения, сообщает «Волгоградская Правда».

По словам одной из сотрудниц, неизвестный незаконно проникнул в здание, сорвав замок с дверей. После этого он похитил 1,5 тыс. рублей и лежавшие на полках товары.

По данному делу был задержан ранее судимый житель станицы Нижний Чир. Он уже дал признательные показания, а пропавшие продукты были обнаружены у него дома.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.