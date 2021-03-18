Минобороны РФ раскрыло подробности ввода российских войск в Крым в 2014 году

Москва, 18 марта. Главной задачей ВС России в Крыму в 2014 году было недопущение столкновения с украинскими силами, сообщил замглавы Минобороны РФ Сергей Картаполов.

Во время совещаний с руководителями сил самообороны, местными властями и организациями объяснялось требование президента России — не допустить боестолкновения с украинскими военными, заявил Картаполов во время заседания круглого стола в Совфеде.

«Уже 27 февраля 2014 года парламент и правительство Крыма были под надежной защитой «вежливых людей» и над зданием взвился российский флаг», — указал он.

Российские подразделения решали две задачи одновременно. Они обеспечивали надежную охрану объектам Черноморского флота и гарантировали отсутствие военного вмешательства со стороны ВСУ. Решение ввести войска в Крым было принято тогда, когда кровопролитие казалось неизбежным, рассказал замглавы МО РФ.

Ранее Картаполов сообщил, что Украина и НАТО планируют восемь крупных учений вблизи Крыма.