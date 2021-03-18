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Диджей Imanbek рассмешил Урганта планами на статуэтку «Грэмми»

Диджей Imanbek рассмешил Урганта планами на статуэтку «Грэмми»

Москва, 18 марта. Диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek), получивший премию «Грэмми» за ремикс песни Roses, поделился с телеведущим Иваном Ургантом планами на заветную статуэтку.

Imanbek стал гостем шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Интервью ведущий начал с воспоминаний. Еще в ноябре прошлого года Ургант звонил молодому диджею и обсуждал с ним получение престижной музыкальной премии.

Оказалось, что разговор стал пророческим. Ведущий осенью в шутку поздравил Зейкенова с «победой», а на днях Национальная академия искусства и науки звукозаписи США действительно удостоила его награды.

««Грэмми» у нас, в Казахстане!» — сказал в ноябре Ургант.

В новом выпуске вечернего шоу гость и ведущий вспомнили о том разговоре и принялись обсуждать, что теперь стоит сделать со статуэткой. Imanbek признался, что уже получил от товарищей интересное предложение.

«Мне ребята подкинули идею, чтобы я «Грэмми» на двусторонний скотч прикрепил на крышу «Приоры» своей», — сказал диджей.

Ургант пришел в восторг от такого поворота событий и рассмеялся, представив статуэтку на автомобиле. А молодой человек не исключил, что именно так и поступит с наградой.

Imanbek объявил ранее о планах подписать контракт с лейблом рэпера Элджея (Алексея Узенюка) Sayonara Boyz. Молодой человек считает, что с его помощью сможет попасть на западный рынок.

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