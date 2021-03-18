Диджей Imanbek рассмешил Урганта планами на статуэтку «Грэмми»

Москва, 18 марта. Диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek), получивший премию «Грэмми» за ремикс песни Roses, поделился с телеведущим Иваном Ургантом планами на заветную статуэтку.

Imanbek стал гостем шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Интервью ведущий начал с воспоминаний. Еще в ноябре прошлого года Ургант звонил молодому диджею и обсуждал с ним получение престижной музыкальной премии.

Оказалось, что разговор стал пророческим. Ведущий осенью в шутку поздравил Зейкенова с «победой», а на днях Национальная академия искусства и науки звукозаписи США действительно удостоила его награды.

««Грэмми» у нас, в Казахстане!» — сказал в ноябре Ургант.

В новом выпуске вечернего шоу гость и ведущий вспомнили о том разговоре и принялись обсуждать, что теперь стоит сделать со статуэткой. Imanbek признался, что уже получил от товарищей интересное предложение.

«Мне ребята подкинули идею, чтобы я «Грэмми» на двусторонний скотч прикрепил на крышу «Приоры» своей», — сказал диджей.

Ургант пришел в восторг от такого поворота событий и рассмеялся, представив статуэтку на автомобиле. А молодой человек не исключил, что именно так и поступит с наградой.

Imanbek объявил ранее о планах подписать контракт с лейблом рэпера Элджея (Алексея Узенюка) Sayonara Boyz. Молодой человек считает, что с его помощью сможет попасть на западный рынок.