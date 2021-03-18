Семья из трех человек насмерть отравилась угарным газом под Тулой

Тула, 18 марта. Страшная трагедия разыгралась под Тулой. В одной из квартир пятиэтажки в городе Болохово обнаружены тела трех человек. Наиболее вероятной версией их гибели стало отравление угарным газом.

Как стало известно ФАН, тела своих отца, матери и бабушки обнаружила 17-летняя девочка, вернувшая из школы. Согласно предварительным сведениям, признаков преступного насилия на телах погибших нет. К выяснению обстоятельств случившегося тут же подключились все правоохранительные органы региона.

«Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», – заявили в региональном Следственном управлении Следственного Комитета РФ.

В региональном Управлении МВД добавляют, что семья не состояла на профилактических учетах в органах внутренних дел. Свое разбирательство ведет и надзорный орган области.

«Будет дана оценка деятельности газовой службы и управляющей компании при осуществлении обслуживания газового оборудования. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», – информирует прокуратура Тульской области.

Ранее ФАН сообщал о гибели от отравления угарным газом двух молодых людей в Туле. Их тела обнаружили в одном из домов на Красноармейском проспекте.