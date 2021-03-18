Бойцы ВСУ организовали схрон боеприпасов в жилом доме в Донбассе

Луганск, 18 марта. Подразделения ВСУ продолжают криминальную практику торговли оружием и боеприпасами, действуя общественно-опасным образом для жителей Донбасса.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий в ходе брифинга для представителей прессы.

«15 марта сотрудниками СБУ в ходе поисковых мероприятий в подвале жилого дома на окраине населенного пункта Крымское был обнаружен очередной схрон боеприпасов и взрывчатых веществ» — заявил Осадчий.

По данным официального представителя УНМ ЛНР, в схроне находились ручные гранаты Ф-1 и РГД-5, а также противопехотные мины МОН-90 и ПМН-2. Незаконный склад был организован военнослужащими 14-й бригады ВСУ, отметил Осадчий.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ в течение суток десять раз обстреляли ДНР и ЛНР.