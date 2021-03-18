Раскрыты подробности убийства юриста в центре Уфы

Уфа, 18 марта. Зарезанный у суда в центре Уфы юрист Александр Е. получал угрозы от должника. Последний занимался разработкой карьеров в Кармаскалинском районе.

Погибший представлял в арбитражном суде интересы банка и пытался взыскать с должника по кредитам Станислава Я. порядка 200 млн рублей. После очередного заседания между мужчинами возник конфликт. Драка закончилась убийством юриста. Оппонент нанес ему несколько ножевых ранений, от которых тот скончался на месте. Убийца скрылся в соседнем дворе и попытался покончить с собой, но его спасли.

Погибший получал угрозы еще за месяц до трагедии. Оппонент занимался разработкой карьеров в Кармаскалинском районе. Незадолго до последнего заседания у него умерла мать, которая была созаемщицей кредита в банке. Юрист потребовал передать бизнес финансовому учреждению, чтобы погасить многомиллионный долг.

Подозреваемый находится в тяжелом состоянии, сообщал ФАН. Сейчас его жизнь спасают медики.