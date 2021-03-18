Обитатели российских зоопарков выходят из зимней спячки. ФАН-ТВ

Все животные на приход весны реагируют по-разному. Так, например, белый медведь по кличке Врангель из столичного зоопарка медленно открывал глаза и не торопился подниматься. А вот его собратья из Екатеринбурга, гималайский медведь Гай и бурый Карат, напротив, радуются оставшемуся снегу, играют и приветствуют новое время года.

Обитатели Ленинградского зоопарка — пара сурков — тоже вышли из спячки, решив исследовать вольер. Зверьки выглядят бодрыми и готовыми к новым шалостям и встрече с посетителями.