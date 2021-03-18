Страны G7 высказались о воссоединении Крыма с Россией

Брюссель, 18 марта. Украинское государство должно сохранять свою целостность, сказано в заявлении стран G7, обнародованном по случаю седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Государства также высказались за выполнение минских договоренностей по стабилизации ситуации на территории Донбасса.

Жители Крымского полуострова провели законный референдум для воссоединения с РФ в 2014 году. Граждане не были согласны с итогами украинского государственного переворота.

Как стало известно ранее, Украина исключила возможность возобновления подачи воды в Крым.