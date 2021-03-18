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Экономика

Коронакризис вызвал резкий рост цен на загородные дома

Коронакризис вызвал резкий рост цен на загородные дома

Москва, 18 марта. По статистике федерального портала «Мир квартир», за прошедший год цены на дачи аномально выросли. Загородное жилье подорожало в большинстве регионов.

Аналитики отмечают подорожание в среднем на 11,5% с марта прошлого года. Эти данные предоставляет федеральный портал «Мир Квартир». Рост цен отмечают в 78 регионах России. Усредненная цена по всей стране составляет 1,9 миллиона рублей, пишет ТАСС.

Сильнее всего дачи подорожали в Вологодской области. Цена за год коронавирусных ограничений поднялась на 27,8%. Второе место по росту цен заняла Липецкая область. Там средний ценник увеличился на 25,7%. Третье место у Рязанской области, местным жителям придется заплатить на 23,9% больше.

Самые незначительные изменения в Амурской, Архангельской и Сахалинской областях. Там дачи изменились в цене не более чем на 5%. Генеральный директор портала «Мир Квартир» Павел Луценко считает, что прошлогодний рост связан с пандемией. По его мнению, текущая динамика возвращается к норме.

Повышенный интерес к недвижимости фиксируется не только в сегменте загородного жилья. Телеканал «Санкт-Петербург» отмечает, что популярностью стали пользоваться комнаты в коммунальных квартирах.

Дестабилизация строительного сектора была нивелирована госпрограммой льготной ипотеки. Однако аналитики не исключают, что после прекращения действия стимулирующих мер застройщики могут столкнуться с трудностями.

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