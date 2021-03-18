Коронакризис вызвал резкий рост цен на загородные дома

Москва, 18 марта. По статистике федерального портала «Мир квартир», за прошедший год цены на дачи аномально выросли. Загородное жилье подорожало в большинстве регионов.

Аналитики отмечают подорожание в среднем на 11,5% с марта прошлого года. Эти данные предоставляет федеральный портал «Мир Квартир». Рост цен отмечают в 78 регионах России. Усредненная цена по всей стране составляет 1,9 миллиона рублей, пишет ТАСС.

Сильнее всего дачи подорожали в Вологодской области. Цена за год коронавирусных ограничений поднялась на 27,8%. Второе место по росту цен заняла Липецкая область. Там средний ценник увеличился на 25,7%. Третье место у Рязанской области, местным жителям придется заплатить на 23,9% больше.

Самые незначительные изменения в Амурской, Архангельской и Сахалинской областях. Там дачи изменились в цене не более чем на 5%. Генеральный директор портала «Мир Квартир» Павел Луценко считает, что прошлогодний рост связан с пандемией. По его мнению, текущая динамика возвращается к норме.

Повышенный интерес к недвижимости фиксируется не только в сегменте загородного жилья. Телеканал «Санкт-Петербург» отмечает, что популярностью стали пользоваться комнаты в коммунальных квартирах.

Дестабилизация строительного сектора была нивелирована госпрограммой льготной ипотеки. Однако аналитики не исключают, что после прекращения действия стимулирующих мер застройщики могут столкнуться с трудностями.