Венесуэла пытается найти топливо, Саабу разрешили обжаловать экстрадицию в США

США запретили федеральным агентствам вести переговоры с Каракасом, Венесуэла планирует импортировать дизельное топливо из Колумбии, Кабо-Верде позволит Алексу Саабу обжаловать приговор на экстрадицию в США. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

Восстановлен завод по очистке воды

Правительство Венесуэлы восстановило водоочистную станцию в Пуэбло-Вьехо в штате Сулия. Об этом сообщает государственное учреждение Hidrolago, ответственное за сбор и распределение питьевой воды.

#16Mar / En Alianza con @mppaaguas_ y @unicefvenezuela y con apoyo de @OmarPrietoGob y las alcaldías bolivarianas, Hidrolago inició la rehabilitación de la Planta Potabilizadora Pueblo Viejo de Lagunillas que produce 2 mil 800 lps de #aguapotable para la COL#SabemosComoHacerlo pic.twitter.com/soGf92JUpe — Hidrológica del Lago de Maracaibo (@hidrolagoofic) March 17, 2021

Помимо Hidrolago, работы по восстановлению ведут Министерство по водным ресурсам Венесуэлы и ЮНИСЕФ. Завод очищает до 750 литров воды в секунду. Мощности предприятия могут обслужить 700 тыс. жителей восточного побережья озера Маракайбо. Президент Hidrolago Хорхе Сильва заявил, что правительство страны совместно с международными организациями обеспечивает жителям штата Сулия «быстрые и эффективные меры по подаче питьевой воды».

Озеро Маракайбо считается самым большим в Латинской Америке и одним из самых древнейших на Земле. В последнее время жители Сулии жалуются на чрезмерную загрязненность водоема. Из-за этого многие вынуждены использовать для быта мутную воду.

Zulia | La Costa Oriental del Lago desasistida en servicios básicos ???? | #Regionales https://t.co/RkVxDyvL4X — PuntoDeCorte (@Punto_deCorte) March 18, 2021

Власти Лары усилили меры по борьбе с COVID-19

Новые случаи заражения бразильским штаммом коронавируса заставили власти штата Лара усилить меры по борьбе с распространением инфекции. Секретарь правительства штата Изабель Ламеда напомнила о необходимости носить маски, обрабатывать руки антисептиком не только на улицах, но и в помещениях.

En #Lara anuncian bioseguridad radicalizada durante semana de flexibilización 7x7 #EUVzla https://t.co/EYo9lP8zeq — El Universal (@ElUniversal) March 18, 2021

Региональный секретарь здравоохранения Хавьер Кабрера выразил беспокойство в связи с тем, что новые случаи заражения коронавирусом все чаще подтверждаются у молодых людей. Они в свою очередь заражают инфекцией старшее население штата. Одной из причин сложившейся ситуации, по мнению Кабреры, является нежелание молодежи посещать поликлиники — к медикам они обращаются уже с запущенной формой COVID-19.

В Ларе выявлено 6 тыс. случаев заражения коронавирусом, за сутки COVID-19 заразились 59 человек. Исабель Ламеда напомнила о том, что приоритетной вакциной от коронавируса в стране считается российский «Спутник V».

Центральная Венесуэла

Каракас лидирует по количеству заразившихся COVID-19 в Венесуэле

Каракас занимает первую строчку в Венесуэле по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила вице-президент страны Делси Родригес. Она рассказала о 149 новых случаях заболевания COVID-19 в Каракасе за сутки.

#18Mar | Balance covid-19: Caracas se mantiene como el estado con mayor número de contagios https://t.co/EW03NehLKE — El Nacional (@ElNacionalWeb) March 18, 2021

Родригес обратилась к местным жителям с просьбой не игнорировать правила личной гигиены в пандемию COVID-19.

«Мы призываем жителей восточной части страны не допускать роста цепочек инфекции, соблюдать гигиену и личную безопасность», — добавила Родригес.

16 марта Делси Родригес сообщила, что Венесуэла отказывается от вакцинации препаратом AstraZeneca из-за осложнений, а именно тромбов в крови, что приводит к смерти человека. Об отказе от AstraZeneca ранее заявили власти Ирландии, Испании, Португалии, Франции, Германии, Австрии и Италии.

Начальник службы безопасности угрожал журналистке

Руководитель Национальной службы медицины и судебно-медицинской экспертизы (SENAMECF) и по совместительству сотрудник Уголовно-следственной службы (CICPC) Ричард Ла Роза пригрозил избить журналистку Росибель Гонсалес за освещение событий в районе морга Бельо-Монте в Каракасе.

"Si algo me pasa, pongo en alerta esta situación, ya que el funcionario me amenazó de muerte", detalló la periodista @RosibelCGV ???? | #Regionales https://t.co/SwNgRIX4QZ — PuntoDeCorte (@Punto_deCorte) March 18, 2021

Об угрозах девушка написала в своем Twitter.

«Мне угрожал начальник службы безопасности Ричард Ла Роса. Он пригрозил мне расправой», — написала Гонсалес.

Представители Национального колледжа журналистов Венесуэлы осудили подобный поступок со стороны правоохранителя и потребовали уважения к журналистской работе.

#16Mar Richard La Rosa, funcionario de seguridad de @MijpSenamecf amenazó con golpear a la períodista @RosibelCGV , quien se encuentra en el organismo cumpliendo con su labor de informar. Exigimos respeto y garantías para el ejercicio periodístico. — CNP Caracas (@CNPCaracas) March 16, 2021

12 марта в районе морга Бельо-Монте обнаружили грузовик с трупами людей, скончавшихся, предположительно, от коронавируса. Источник, который не стал раскрывать своего имени, заявил, что криминалисты приняли такие меры, чтобы свести к минимуму риск заражения COVID-19 при перемещении тел в морге. Росибель Гонсалес активно освещала эти события.

Сахарный завод перестал работать из-за нехватки топлива

Завод по производству сахара Эль-Пальмар в штате Арагуа прекратил свою работу из-за нехватки топлива. В связи с этим был приостановлен помол в центрах сбора урожая, сообщает El Pitazo.

Aragua | Paralizada la central azucarera El Palmar por falta de combustible https://t.co/bffrghl01w — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 17, 2021

Президент общества по производству сахарного тростника штата Карлос Челли заявил, что для обработки урожая заводу требуется ежедневно 135 тыс. литров топлива.

Производимый Эль-Памаром сахар поставляется в США, Японию, Канаду и другие страны. Предприятие обеспечивает работой население близлежащего района Пунтаренас и является важной составляющей экономики Венесуэлы.

ДТП в Гуарико

Один человек погиб в аварии в секторе Санта-Роса в штате Гуарико. Об этом в своем Twitter сообщил полицейский Дельмиро де Баррио. ДТП произошло на шоссе Сан-Хуан-де-лос-Моррос-Дос-Каминос.

#18Mar #Guárico



Reportan accidente de tránsito en la carretera San Juan de los Morros - Dos Caminos a la altura de sector Santa Rosa.



El informe preliminar indica una persona fallecida. pic.twitter.com/wdNpTyovcE — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) March 18, 2021

Местные жители рассказывают, что аварии в этом районе происходят довольно часто. Причина — большое скопление машин, владельцы которых перебегают к заправке через шоссе.

Труп пенсионера нашли в одном из домов Миранды

Труп 62-летнего мужчины нашли в Валлес-дель-Туй, штат Миранда, сообщает Уголовно-следственная служба Венесуэлы (CICPC) в своем Twitter.

#17Mar #Miranda



Comisiones del CICPC realizaron levantamiento del cadáver descuartizado de un hombre en el interior de una vivienda en el la c/ Ppal. sector La Florida, Paquita. Santa Lucía, Valles del Tuy.



Familiares de la víctima lo identificaron como PINTO ALBERTO JOSE (62) pic.twitter.com/cRL06MaQhT — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) March 17, 2021

По предварительной информации, убийство совершили члены банды «Лос Сангвинарио». 62-летний Пинто Альберто Хозе отказался платить преступникам за вакцину от COVID-19. Он попытался прогнать бандитов из своего района, но встретил сопротивление и был убит.

Политика

США запретили федеральным агентствам вести переговоры с Венесуэлой

Комитет Сената США принял закон о запрете переговоров с режимом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Мы на один шаг ближе к тому, чтобы запретить всем федеральным агентствам вести дела с Венесуэлой. Я благодарю своих коллег за поддержку», — заявил американский сенатор Рик Скотт.

ÚLTIMA HORA | Comité del Senado de EEUU aprobó por unanimidad la Ley Bolívar que prohíbe contrataciones con el régimen de Maduro https://t.co/6IhYzf43tp — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) March 18, 2021

Ранее эксперты ООН осудили введенные Вашингтоном санкции против Каракаса. Подобные меры приводят не только к нарушению прав и свобод, но и начинают действовать неопределенно долго, рассказали специальный докладчик по вопросам отрицательного влияния принудительных мер Ален Довгань и независимый эксперт по правам человека Обиор Окафор.

Кабо-Верде позволит Саабу обжаловать экстрадицию в США

Верховный суд Кабо-Верде уведомил США, что после заявления об экстрадиции в Штаты колумбийского бизнесмена Алекса Сааба американской стороне следует дождаться подачи конституционной апелляции, сообщает Monitoreamos.

Cabo Verde dejará que Álex Saab apele extradición antes de entregarlo a EEUU https://t.co/FerpjKZCop — Monitoreamos (@monitoreamos) March 18, 2021

Таким образом, Сааба не смогут экстрадировать в ближайшее время. Процедура подачи апелляции займет от двух недель до двух месяцев.

Правительство Венесуэлы объявило задержание Сааба незаконным. Каракас обвинил Вашингтон в давлении на Кабо-Верде. Из-за проблем со здоровьем бизнесмена следует поместить в худшем случае под домашний арест. Он не должен находиться в тюрьме другой страны.

Экономика

Мадуро направит на рассмотрение два закона о сельском хозяйстве

Президент Николас Мадуро направит на рассмотрение в парламент страны закон для Сельскохозяйственного банка Венесуэлы (BAV) и Закон о развитии овцеводства и козоводства. Первый проект позволит сделать банк государственным органом и закрепить схему, где все производственные игроки, зарегистрированные юридически, являются партнерами. Кроме того, BAV сможет работать с национальной валютой и криптовалютой Petro, выпускать ценные бумаги для выхода на фондовый рынок.

Второй законопроект направлен на укрепление и стимулирование развития овцеводства, а также козоводства в рамках программы AgroVenezuela. Министр сельского хозяйства Уилмар Кастро заявил, что «хоть Венесуэла и не имеет самого большого стада на континенте, но у нас лучшая генетика».

Венесуэла планирует импортировать дизельное топливо из Колумбии

Профсоюз обрабатывающей промышленности Венесуэлы (Conindustria) рассказал о планах по импорту дизельного топлива из Колумбии. Президент организации Адам Селис уверен, что такие меры помогут решить проблему с нехваткой топлива в некоторых регионах страны.

Venezuela atraviesa desde hace meses por una escasez de combustibles, que acabó con el subsidio que hacía de la gasolina la más barata del mundo ⬇️ https://t.co/G0H0JAOe0R — Portafolio (@Portafolioco) March 17, 2021

Дефицит в нефтяной промышленности связан с американскими санкциями. Несмотря на ограничения, Николас Мадуро заявил, что система добычи углеводородов в стране восстановлена. Каракас готов начать и «новую эру» для американских инвестиций в нефтегазовый комплекс Венесуэлы.

Гуманитарные вопросы

Курортный город Лос-Каракас переоборудуют для приема пациентов с COVID-19

В городе Лос-Каракас откроется центр по приему пациентов с COVID-19, которые будут поступать из Большого Каракаса, сообщает El Pitazo со ссылкой на юриста Хуана Карлоса Фидальго.

«Генеральный штаб здравоохранения уведомил нас о том, что город Лос-Каракас становится первым вариантом в качестве изоляционного и карантинного центра для размещения легких и умеренных случаев заболевания COVID-19», — пояснил Фидальго.

В прошлом году карантин в Лос-Каракасе из-за пандемии COVID-19 действовал на протяжении полугода. В сентябре город снял ряд ограничений и вновь заработал в качестве туристического центра.

За сутки в Венесуэле зафиксировано 549 новых случаев заболевания COVID-19, скончались восемь человек. С начала пандемии коронавируса в стране подтверждено 147 577 случаев заражения коронавирусной инфекцией, победили COVID-19 138 841 граждан, 1 459 умерло.