Гималайский медведь Гай вышел из берлоги в Екатеринбургском зоопарке

Екатеринбург, 18 марта. Медведи в зоопарке Екатеринбурга пробудились после зимней спячки. Первым, как и несколько лет подряд, берлогу покинул гималайский Гай, сообщается на сайте зоопарка.

Момент вылазки животного из укромного места в открытую часть вольера попал на видео. На кадрах видно, как Гай пробирается через насыпь из сена и осторожными шагами ступает на снег, обнюхивая территорию.

Для всех косолапых сотрудники зоопарка в этом году подготовили сюрприз — украсили вольеры аллеями из мимоз. Желтые весенние цветы пришлись Гаю по вкусу, он тщательно их обнюхал, а некоторые, особо понравившиеся веточки, попробовал на вкус.

«Остальные медведи пока только просыпаются, сладко потягиваясь в своих теплых берлогах, завтракают ароматными яблочками и недоверчиво щурятся на снежные заносы в вольерах», — сообщается в публикации на сайте зоопарка.

Как и Гай, прогулку по вольеру успела совершить самая пожилая медведица зоопарка — 40-летняя Ветка. Но понюхав цветы, она предпочла удалиться на досыпание.

«Вестники весны» пробудились и в Ленинградском зоопарке. Сурки Ижорик и Августина с запозданием покинули нору из-за возвращения похолодания. Сурки Арчи, Нагайна и Сара, обитающие в Московском зоопарке, в этом году проспали День сурка, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Животные решили проигнорировать его в связи с заморозками.